Sigara ve içki içen gençlerde kalp damar sorunları 17 yaşından önce kendisini gösteriyor

Araştırma sonuçlarına göre, yaşamı boyunca 100'den fazla sigara içmiş olanlar ya da çok fazla içki tüketenlerin kalplerinde, 20'den az sigara içmiş olanlar ve günde 2 alkollü içki tüketenlere oranla daha sık damar sertleşmesi emarelerine rastlandı.

Burada iki ana değişken öne çıktı:

1266 gencin 2004 ve 2008 yılları arasında kaydedilen verilerini inceleyen araştırmacılar, 13, 14 ve 17 yaşlarındaki katılımcıların sigara ve alkol kullanımlarını ve kalp damar sağlığını inceledi.

İngiltere'deki bilim insanları, Bristol Üniversitesi'nin ebeveyn ve çocuk sağlığı üzerine çalışan araştırma merkezi ALSPAC'ın 14 bin 500 ailenin katıldığı çalışmasından yola çıktı.

Aynı araştırma, kalpteki atardamarların sigara ve içkiyi bırakan gençlerde normale döndüğüne işaret ediyor.

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, sigara ve içki görece daha genç yaşlarda kalp sağlığına zarar vermeye başlıyor. Bu da kalp ve damar hastalıklarına, daha sonra da kalp krizi ve felç riskine yol açıyor.

Yeni bir araştırma, sigara ve alkol kullanan gençler daha 17 yaşına gelmeden kalp atardamarlarında sertleşme ve daralma gözlemlendiğini ortaya koydu.

BBC'ye konuşan İngiltere Kalp Vakfı'nın direktörü Prof. Metin Avkıran, vakfın finansal destek verdiği bu araştırmanın "cesaret verici sonuçlar" sunduğunu söyledi.

Avkıran, "Bu araştırma kalp atardamarlarındaki sorunların genç yaşlarda bile kendilerini gösterebileceğini ve bunun daha sonraki yıllarda çok ciddi sorunlara sebep olabileceğini gösteriyor. Gerçekten hayatınızı kurtarabilecek bazı değişiklikleri yapmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi ve ekledi:

"Sigarayı bırakmak kalbinizi korumak için yapabileceğiniz tek ve en iyi şey. İçki içiyorsanız da bunun önerilen miktarı aşmamasına dikkat etmelisiniz."