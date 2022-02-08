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Sigara yüzünden her yıl 65 bin çocuk hayatını kaybediyor!

08.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara içmeseniz bile günümüzde sigara nedeniyle hayatınızı kaybetmeniz çok olası. Yayınlanan son verilere göre dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütünden dolayı hayatını kaybediyor. Bunların 1,2 milyonunu sigara içmeyen fakat sigara dumanına maruz kalan kişiler oluşturuyor. Dünyada 65 bin çocuk pasif içici olmasına rağmen 5 yaşının önce yaşamını yitiriyor.

Sigara yüzünden her yıl 65 bin çocuk hayatını kaybediyor!

Sigara kullanımının çok fazla olmasından dolayı her geçen gün sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu sayı pasif içiciler için de çok fazla. Özellikle tütün dumanına maruz kalan çocuklar pasif içiciliğin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle bir sürü hastalık ve ölümle savaşıyor. Dünyada her yıl 65 bin çocuğun pasif içicilik nedeniyle 5 yaşından önce hayatını kaybettiği bildirildi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan araştırmaya göre tütün ürünleri, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi birçok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ETRAFINDAKİLERİN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Tütün ürünleri, sadece kullanan kişinin değil, etrafındakilerin de sağlığına zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 1,2 milyonu tütün ürünlerinin dumanına maruz kalınması sonucu gerçekleşiyor.

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DÜNYADAKİ ÇOCUKLARIN YARISI SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR

DSÖ'nün tahminlerine göre, dünyadaki çocukların yaklaşık yarısı tütün dumanına maruz kalıyor ve her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.
Pasif içiciliğin neden olduğu sağlık sorunlarının ve ölümlerin önlenmesinde, kamuya açık kapalı alanların yanı sıra özel konut ve arabalarda da tütün ürünlerinin kullanılmaması önem taşıyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜMÜ SAĞLIĞA ZARARLI

Tütün endüstrisi tarafından tütün bağımlılığının sürdürülmesi ve tüketimin azalmasının önlenmesi için sigara, puro ve piponun yanı sıra elektronik sigara, dumansız tütün ve nargile gibi ürünler de sunuluyor.
Tüm bu ürünler sigara gibi kanser başta olmak üzere birçok önlenebilecek kronik hastalığa, sağlığın bozulmasına ve yaşam kalitesinin kaybına sebep oluyor.Hem kişi hem de ülke ekonomisine zarar veren tütün ürünü kullanımına bağlı toplam ekonomik kaybın yıllık 1,4 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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TÜTÜN KOVİD-19’A YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Tütün ürünü kullanımının bağışıklık sistemine zarar verdiği, genel olarak akciğerlerin savunma mekanizmasını bozduğu, akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırdığı biliniyor.
Bilimsel çalışmalar, tütün kullanımının Kovid-19'a yakalanma ve hastalığın ağır seyretme riskini artırdığını gösteriyor. Tütün kullananlarda Kovid-19'a bağlı zatürre ve farklı komplikasyonların oluşumu ile ölüm riski de artırıyor.

TÜTÜNÜ BIRAKMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Tütün kullanımı, Kovid-19 açısından bir risk faktörü olduğu gibi vücudun hemen hemen her organına zarar veriyor ve önlenebilir birçok hastalık, sakatlık ve erken ölüme neden oluyor.


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