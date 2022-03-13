Sigara zammı ne kadar? 13 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara zammı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün gelen bilgiye göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin Philip Morris tarafından ve diğer sigara markalarından henüz bir açıklama gelmedi. Güncel konular arasında sigara fiyatları yer almaktadır.

13 MART SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına zam geldiği haberinin duyurulması ile birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte Philip Morris grubuna ait zamlı sigara fiyatları;

Sigara fiyatlarında yüzde 8'e varan bir artış yaşanacağı belirtilirken, en düşük sigara fiyatı 23.5 lira oldu.Peki, yeni zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zammı geldi, hangi sigara kaç TL?

2022 ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

