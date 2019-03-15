İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, sigarada "düz paket" uygulamasına ilişkin yönetmelikte, tütün mamulü ve içimlik tütün ürünlerindeki ayrımın yanma süreci temelli tanımlanması ve bu iki grup ürünle ilgili katkı maddeleri, girdi ve paketleme koşullarının farklı olması nedeniyle düzenlemelerin ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına olanak tanıyabileceğinden endişe edildiğini bildirdi.

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, yeni yasalaşan sigarada "düz paket uygulaması"na ilişkin mevzuattaki bazı maddelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sigaraların tek tip düz pakette satışa sunulması" uygulamasını düzenleyen yönetmeliğin, 1 Mart 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, derneğin düz paket uygulamasının yasalaşmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Yönetmelikte tütün mamullerinin, "içimlik tütün ürünü" veya "yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen" tanımlarıyla iki grup olarak yer aldığına işaret edilen açıklamada, marka uygulanması, ambalaj, renk, şekil ve içeriği ile mamul özellikleri ve sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemelerin " tütün mamullerine" yönelik tanımlandığı, genel uyarılar, bilgi mesajları, birleşik sağlık uyarılarına ilişkin düzenlemelerin ise "içimlik tütün mamullerine" yönelik ele alındığının görüldüğü kaydedildi.