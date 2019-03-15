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Sigarada "düz paket" uygulamasına ilişkin yönetmelik

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu: - "(Yönetmelikte) Tütün mamulü ve içimlik tütün ürünlerindeki ayrımın yanma süreci temelli tanımlanması ve bu iki grup ürün ile ilgili katkı maddeleri, girdi ve paketleme koşullarının farklı olması nedeniyle söz konusu düzenlemelerin Türkiye'de satışı yasal olmayan ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına olanak tanıyabileceği endişesini duymaktayız" - "Ülkemizde tütün ve tütün ürünleri kontrolü alanında elde edilen kazanımların artması adına tanımlanan mevzuatın iyileştirilmesini temenni ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, sigarada "düz paket" uygulamasına ilişkin yönetmelikte, tütün mamulü ve içimlik tütün ürünlerindeki ayrımın yanma süreci temelli tanımlanması ve bu iki grup ürünle ilgili katkı maddeleri, girdi ve paketleme koşullarının farklı olması nedeniyle düzenlemelerin ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına olanak tanıyabileceğinden endişe edildiğini bildirdi.

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, yeni yasalaşan sigarada "düz paket uygulaması"na ilişkin mevzuattaki bazı maddelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sigaraların tek tip düz pakette satışa sunulması" uygulamasını düzenleyen yönetmeliğin, 1 Mart 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, derneğin düz paket uygulamasının yasalaşmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Yönetmelikte tütün mamullerinin, "içimlik tütün ürünü" veya "yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen" tanımlarıyla iki grup olarak yer aldığına işaret edilen açıklamada, marka uygulanması, ambalaj, renk, şekil ve içeriği ile mamul özellikleri ve sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemelerin " tütün mamullerine" yönelik tanımlandığı, genel uyarılar, bilgi mesajları, birleşik sağlık uyarılarına ilişkin düzenlemelerin ise "içimlik tütün mamullerine" yönelik ele alındığının görüldüğü kaydedildi.

- "Mevzuat iyileştirilmesini temenni ediyoruz"

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrıca metinde 'katkı maddesi içeren mamul çeşidinin yanma süreci sonunda veya yanma süreci olmaksızın emisyonları' ibaresi bulunmaktadır. Yanma süreci olmaksızın emisyon veren ürün, ısıtılmış tütün ürünü veya elektronik sigaradır. Tütün mamulü ve içimlik tütün ürünlerindeki ayrımın yanma süreci temelli tanımlanması ve bu iki grup ürün ile ilgili katkı maddeleri, girdi ve paketleme koşullarının farklı olması nedeniyle, söz konusu düzenlemelerin Türkiye'de satışı yasal olmayan ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına olanak tanıyabileceği endişesini duymaktayız.

Birer tütün ürünü olan ve sigara gibi nikotin içerdiği için bağımlılık yapan sözde zararı azaltılmış elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dahil tütünden elde edilen ve nikotin içeren her ürün sağlığa zararlıdır.
Ülkemizde tütün ve tütün ürünleri kontrolü alanında elde edilen kazanımların artması adına tanımlanan mevzuatın iyileştirilmesini temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
düz paket Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

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