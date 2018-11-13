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Sigaradan çıkan yangında yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

BARTIN'da, yalnız yaşayan Muammer Kazmacı (66), köy konağında sigaradan çıkan yangında, hayatını kaybetti.

Sigaradan çıkan yangında yaşamını yitirdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, yalnız yaşayan Muammer Kazmacı (66), köy konağında sigaradan çıkan yangında, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karahüseyinli köyündeki köy konağının ikinci katında yalnız yaşayan Muammer Kazmacı, iddiaya göre, gece saatlerinde sigara içerken uykuya daldı. Yere düşen sigara, yatağı ve halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, Muammer Kazmacı odada mahsur kaldı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Muammer Kazmacı'nın cesediyle karşılaştı.
Kazmacı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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