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  4. Sigaralara 2 TL zam mı geldi? TTBP Başkanı Özgür Aybaş yeni zammı paylaştı!

Sigaralara 2 TL zam mı geldi? TTBP Başkanı Özgür Aybaş yeni zammı paylaştı!

08.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara ürünlerine gelen zam haberlerine bir sigara grubu daha eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte sigaraya gelen yeni zammın detayları...

Sigaralara 2 TL zam mı geldi? TTBP Başkanı Özgür Aybaş yeni zammı paylaştı!

Sabah saatlerinde bir başka sigara grubuna gelen zammın ardından bir zam daha farklı bir sigara grubuna geldi. TTBP Başkanı Özgür Aybaş, zam haberini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?

Önceki günlerde sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Sigara fiyatlarına toplu zam geleceği ileri sürülürken, bu zamların paket başına 3-4 TL olacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz gün gelen zam sonrası bugün sabah saatlerinde bir sigara grubuna daha zam geldi. Zammın ardından Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yeni listeyi yayınladı.

Sigara grubuna gelen 2 TL zammı duyuran Aybaş, yaşanan artışın kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammı beklediklerini açıkladı.

Son dönemde döviz kurunda meydana gelen hareketlilik sigara fiyatlarına da yansımıştı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş önceki günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurmuştu. Artış sonrası 14 TL olarak satılan sigara grubunun fiyatı 16 TL'ye yükselmişti.

ÖTV ZAMMI BEKLENİYOR

TTBP Başkanı Aybaş konuya ilişkin "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" açıklamasında bulundu.

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