'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.

Olay, İnegöl’e bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın ‘’Sigaram yok’’ demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıçakla genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

