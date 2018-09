"Sigaranın dumanı inme riskini yüzde 30 arttırıyor"

Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) TÜRK Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İnme Akademisi'nin 2'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, sigara içmese dahi sigara dumanına maruz kalanlarda inme riskinin yüzde 30 olduğunu ve yaşam tarzı değişiklikleri ile inmenin yüzde 90 oranında önlenebildiğini söyledi. Türkiye İnme Akademisi'nin toplantısında konuşan Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Özcan Özdemir ise kollar ve bacaklarda güç kaybı, konuşmada ani güçlük veya konuşulanı anlamama durumunda inmeden şüphelenilmesi ve 4,5 saat içinde müdahale edildiği takdirde tamamen iyileşme şansının çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE'DE 40 BİN İNSAN İNME NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

İnme nedeniyle ülkemizde her yıl 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, elektronik sigaranın da sigara alışkanlığı kazanmaya yönelik motive ettiğini ve dolayısıyla inme riskini arttırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Beyin damar hastalıkları ve bunun çok dramatik bir tablosu olan inme bütün dünyada giderek artmakta. Beyin damar hastalıklarının içinde en çarpıcı olanı inme de çok arttı. Dünyada 27 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon insanı bu nedenle kaybediyoruz. Ülkemizde de TÜİK raporlarına göre yaklaşık her yıl 40 bin insanımızı inme nedeniyle kaybediyoruz. Bu trafik kazalarından ve tüm kanser türlerinden çok daha ön planda olan, sayı olarak çok fazla can yakan bir durum."