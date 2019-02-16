HABER

"Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız"

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda din görevlileriyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'dan önce dünyanın çeşitli yerlerinde var olan yanlış anlayışların benzerlerinin günümüzde de bulunduğuna işaret ederek, çocukların, gençlerin çeşitli bağımlılıklarla adeta zihinlerinin yok edilmesine engel olacaklarını belirtti.

Sigara kullanımı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulandı.

Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemli bir imkan olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar büyürken, karakterleri oluşurken etkimiz olsun istiyoruz." diye konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı (2)Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı (2)
56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.