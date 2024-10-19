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Sigaranın kalıcı yan etkisi ortaya çıktı! Öldükten sonra bile devam ediyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 17:03
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Arkeologlar tütün tüketiminin vücutta ve kemiklerde yüzyıllar boyunca incelenebilecek kalıcı izler bıraktığını ortaya çıkardı.

Sigaranın kalıcı yan etkisi ortaya çıktı! Öldükten sonra bile devam ediyor

Arkeologların yaptığı araştırmalar, tütünün, sigara içenlerin kemiklerinde yalnızca yaşamları boyunca değil, ölümlerinden sonra bile yüzyıllarca süren izler bıraktığını ortaya koydu. Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere'de gömülen insan kalıntılarını inceleyerek, tütünün kemikler üzerindeki derin etkisini ve kırık riskinin artması gibi kemikle ilgili rahatsızlıklarla bağlantısını ortaya koydu.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇIYOR

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Çalışmada, tütünün yaklaşık 500 yıl önce Batı Avrupa'ya getirilmesinin insan iskelet yapısında önemli değişikliklere yol açtığı vurgulanıyor.

Arkeologlar bir iskeletin sigara içen birine ait olup olmadığını belirlemek için diş kanıtlarına bakar, pipo kullanımından kaynaklanan lekeleri veya aşınmaları ararlardı. Ancak bu yöntem genellikle dişler eksik olduğunda etkisiz kalıyordu.

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Leicester Üniversitesi ekibi, bilinen tütün kullanıcılarının ve sigara içme geçmişleri bilinmeyen kişilerin 323 kortikal kemiğini inceledi. Bu kemikler, kemiklere dayanıklılığını veren yoğun dış tabakayı kapsıyordu.

Araştırmacılar kemiklerin moleküler yapısını analiz ettiler ve sigara içenlerin kemiklerini sigara içmeyenlerden ayıran 45 farklı moleküler özellik belirlediler.

BELİRGİN İZ BIRAKIYOR

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada şu ifadelere yer verildi: “Tütün tüketimi, insan kemiğinde, tütün tüketimi bilinmeyen kişilerde kullanımını tespit etmeye yetecek kadar belirgin iz bırakıyor. Arkeolojik insan iskelet kalıntıları, tütün kullanımına bağlı hastalıklar da dahil olmak üzere geçmişteki patolojik ve sağlık durumlarını incelemek için kullanılabilecek doğrudan kanıt sağlama potansiyeline sahip.”

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Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Sarah Inskip şunları söyledi: "Araştırmamız, geçmişte tütün kullanan ve kullanmayan kişilerin kemiklerinin moleküler özelliklerinde önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, tütün kullanımının iskeletlerimizin yapısını etkilediğini gösteriyor. Devam eden araştırmamız, bu farklılıkların nasıl ortaya çıktığını anlamaya yöneliktir; bu, tütün kullanımının neden belirli kas-iskelet ve diş rahatsızlıkları için bir risk faktörü olduğunu anlamada sonuçlar doğurabilir."

KEMİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DAHA AZ ARAŞTIRILMIŞTI

Sigaranın yumuşak dokular ve organlar üzerindeki zararlı etkileri (akciğer, mesane ve gırtlak kanserlerinin yanı sıra felç ve koroner arter hastalığı riskinde artış gibi) iyi belgelenmiş olsa da, kemikler üzerindeki etkisi daha az araştırıldı.

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Sigara içmenin düşük kemik yoğunluğu, kırık riskinin artması ve periodontitis gibi kemikle ilgili rahatsızlıklarla ilişkili olduğu biliniyor.

Sigara içmenin tarihsel yaygınlığına ışık tutan araştırma, aynı zamanda tütünün insan sağlığı üzerindeki kapsamlı ve kalıcı etkisini de vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Tütün
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