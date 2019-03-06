Sigaranın zararını kurbanından dinleyen öğrenciler bağımlılıktan uzaklaşıyor

Geçen ay başlayan ve şu ana kadar 15 okuldaki yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı proje kapsamında, gençlere önce sigaranın zararları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Öğrenciler daha sonra, gruplar halinde ziyaret ettikleri hastaların sigara nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunlarını hem dinliyor hem de tütün bağımlılığının kişideki olumsuz etkisini görüyor.

Proje kapsamında sigara içen ya da ailelerinde tütün ürünleri kullanılan öğrenciler, sigaradan kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle Süreyyapaşa ile Yedikule göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim araştırma hastanelerinde tedavi gören hastaları ziyaret ediyor.

Sarıay Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla gençleri sigaradan uzak tutmak için hayata geçirdiği proje, İstanbul'da 96 lisedeki öğrencileri kapsıyor.

Bir yıl sonra tamamlanacak proje kapsamında İstanbul'daki yaklaşık 2 bin lise öğrencisi, tütün mağdurlarını görerek sigaranın zararları konusunda bilinçlenirken, kendilerinin, arkadaşlarının, anne ve babalarının bu tür bir bağımlılıktan kurtulmasına katkı sağlayacak.

- "Gençler için gördükleri daha etkili oluyor"

"Sigaradan Kurtulalım Projesi"ne ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, 1950'lerde sigarayla mücadele için kurulan ve sonradan kapanan derneği yeniden faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Tüm gayretlere ve çıkarılan yasalara rağmen, gençler arasındaki tütün ürünlerinin ve uyuşturucu kullanımının devam ettiğini belirten Kural, şöyle devam etti:

"Gençleri, tütün ürünlerinin zararlarını kurbanlarından dinleyerek bilinçlenmesini, tütün kullanımından uzak tutarak da bağımlılıktan kurtarmak istiyoruz, Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz tütünün zararları konusunda bilinçli, anlatan ve mücadele eden bir gençliğin oluşturulmasıdır.