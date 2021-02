Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

Alkolün zararlarını azaltmak konusunda alkolün vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkilemesine de odaklanmak gerekiyor. Bu kişilerde B grubu vitaminlerinin eksikliği çok sık görülüyor. Bu yüzden yulaf ve tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini, ceviz, keten tohumu ve tahin gibi B6 vitamini, et, süt ve peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına beslenmede yer vermek önem arz ediyor.

ALKOL VE SİGARANIN VÜCUTTAN ATMAK İÇİN TÜKETİLEBİLECEK YİYECEKLER

Sigara ve alkolün zararlarını azaltan besinler insanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu doğrultuda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmeyi destekleyecek bazı yiyeceklerden ve gıda maddelerinden bahsedilebiliyor.

SU

Sigaranın zararlarını azaltmak konusunda suyun önemi büyük. Sigaranın içeriğinde bulunan nitrik oksit, hidrokarbonlar, aldehidler, fenollar, kinon ve semikinon gibi radikalleri ve alkolü vücuttan uzaklaştırmada en etkili silahlardan bir tanesi de su.

KİVİ

Günlük C vitamini gereksiniminin yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg olduğu biliniyor. Sigara içenlerin ihtiyacı artacağı için +35 mg ek yapılıyor. Tam anlamıyla bir C vitamini deposu olan bir orta boy kivinin içerisinde 60 mg C vitamini bulunuyor. Böylece bu ihtiyacı karşılama konusunda etkili oluyor.