Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

Alkol ve sigaranın ölümcül sonuçlara yol açabileceği herkes tarafından biliniyor. Bu konufa farkındalığa sahip olmalarına rağmen bağımlılıklarından vazgeçemeyen bazı insanlar da “Sigaranın zararlarını önlemek için neler yapmalıyız?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek konusunda bilgiler verdi. Peki, alkol ve sigaranın zararlarını nasıl önleyebiliriz? Sigara içenler ne yemeli? İşte detaylar... SİGARANIN ZARARLARINI AZALTAN BESİNLER Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak tarafından aktarılan bilgilere göre sigara ve alkol tüketimi serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına yol açıyor. Serbest radikallerin fazla üretimi halinde ise doku hasarı ve hücre ölümüyle sonuçlanan oksidatif stres artıyor. Bu tarz yıkıcı etkilerin neticesinde ise çok sayıda kronik ve ölümcül hastalık gelişebiliyor. Bu yüzden sigara ve alkol tüketen bireylerin bol miktarda sebze ve meyve tüketmeleri ve serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin bir beslenme düzeni oluşturmaları önem taşıyor.

Alkolün zararlarını azaltmak konusunda alkolün vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkilemesine de odaklanmak gerekiyor. Bu kişilerde B grubu vitaminlerinin eksikliği çok sık görülüyor. Bu yüzden yulaf ve tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini, ceviz, keten tohumu ve tahin gibi B6 vitamini, et, süt ve peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına beslenmede yer vermek önem arz ediyor. ALKOL VE SİGARANIN VÜCUTTAN ATMAK İÇİN TÜKETİLEBİLECEK YİYECEKLER Sigara ve alkolün zararlarını azaltan besinler insanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu doğrultuda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmeyi destekleyecek bazı yiyeceklerden ve gıda maddelerinden bahsedilebiliyor. SU Sigaranın zararlarını azaltmak konusunda suyun önemi büyük. Sigaranın içeriğinde bulunan nitrik oksit, hidrokarbonlar, aldehidler, fenollar, kinon ve semikinon gibi radikalleri ve alkolü vücuttan uzaklaştırmada en etkili silahlardan bir tanesi de su. KİVİ Günlük C vitamini gereksiniminin yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg olduğu biliniyor. Sigara içenlerin ihtiyacı artacağı için +35 mg ek yapılıyor. Tam anlamıyla bir C vitamini deposu olan bir orta boy kivinin içerisinde 60 mg C vitamini bulunuyor. Böylece bu ihtiyacı karşılama konusunda etkili oluyor.