Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

Alkol ve sigaranın ölümcül sonuçlara yol açabileceği herkes tarafından biliniyor. Bu konufa farkındalığa sahip olmalarına rağmen bağımlılıklarından vazgeçemeyen bazı insanlar da “Sigaranın zararlarını önlemek için neler yapmalıyız?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek konusunda bilgiler verdi. Peki, alkol ve sigaranın zararlarını nasıl önleyebiliriz? Sigara içenler ne yemeli? İşte detaylar...
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak tarafından aktarılan bilgilere göre sigara ve alkol tüketimi serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına yol açıyor. Serbest radikallerin fazla üretimi halinde ise doku hasarı ve hücre ölümüyle sonuçlanan oksidatif stres artıyor. Bu tarz yıkıcı etkilerin neticesinde ise çok sayıda kronik ve ölümcül hastalık gelişebiliyor. Bu yüzden sigara ve alkol tüketen bireylerin bol miktarda sebze ve meyve tüketmeleri ve serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin bir beslenme düzeni oluşturmaları önem taşıyor.
Alkolün zararlarını azaltmak konusunda alkolün vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkilemesine de odaklanmak gerekiyor. Bu kişilerde B grubu vitaminlerinin eksikliği çok sık görülüyor. Bu yüzden yulaf ve tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini, ceviz, keten tohumu ve tahin gibi B6 vitamini, et, süt ve peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına beslenmede yer vermek önem arz ediyor.
Sigara ve alkolün zararlarını azaltan besinler insanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu doğrultuda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmeyi destekleyecek bazı yiyeceklerden ve gıda maddelerinden bahsedilebiliyor.
Sigaranın zararlarını azaltmak konusunda suyun önemi büyük. Sigaranın içeriğinde bulunan nitrik oksit, hidrokarbonlar, aldehidler, fenollar, kinon ve semikinon gibi radikalleri ve alkolü vücuttan uzaklaştırmada en etkili silahlardan bir tanesi de su.
Günlük C vitamini gereksiniminin yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg olduğu biliniyor. Sigara içenlerin ihtiyacı artacağı için +35 mg ek yapılıyor. Tam anlamıyla bir C vitamini deposu olan bir orta boy kivinin içerisinde 60 mg C vitamini bulunuyor. Böylece bu ihtiyacı karşılama konusunda etkili oluyor.
Sigaranın zararını azaltmak konusunda insanları buna en çok teşvik eden noktalardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Sigara tüketimi ile kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki bulunduğu biliniyor. Koyu renkli üzümlerde yer alan resveratrol de güçlü bir kalp-damar sistemi koruyucusu olarak geçiyor.
Antioksidan özelliğe sahip likopen, bera karoten, A vitamini ve E vitamini içeriği ile sigara ve alkolün yol açtığı oksidatif stres ile savaşabiliyor.
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak; antioksidan özellik gösteren A, C, E vitaminlerinden ve lutein, zeaksantin karotenoidlerinden zengin içeriği ile tam bir antioksidan deposu olan balkabağının alkol ve sigaranın zararlı etkilerinden vücudu koruyabileceğini belirtiyor.
Soğan da önemli antioksidanlar arasında yer alan flavanoidler (antosiyaninler ve kuarsetin) ve alkil/alkalen sistein sülfoksitler bakımından oldukça zengin bir sebze olarak biliniyor. Böylece sigara ve alkolün neden olabileceği kronik hastalıklardan vücudu korumaya yardımcı olabiliyor.
Enginar ise içeriğinde bulunan ciarin isimli madde sayesinde alkolün karaciğer üstünde yarattığı tahribattan karaciğeri korumaya yardımcı oluyor.
Keçiboynuzunun akciğeri temizleyerek sigaranın akciğerler üstündeki zararlı etkisini azaltabileceği biliniyor.
Zencefil, akciğerlerin nikotinden temizlenmesine yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra sigara içme isteğini azaltabileceği kaydediliyor.
İçeriğinde bulunan kurkumin sayesinde zerdeçal da karaciğeri alkolün yol açtığı hasara karşı koruyabiliyor.
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