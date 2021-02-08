HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

08.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sigaranın zararlarını azaltan besinler neler? Sigara içenler ne yemeli? İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler

Sigaranın zararlarını azaltan besinler olup olmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle sigara içenler ne yemeli sorusunun yanıtı araştırılıyor. Uzman diyetisyen Aslıhan Küçük Budak alkol ve sigaranın vücuda verdiği zararı en aza indirgeyen besinleri anlattı. İşte alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek için öneriler...

Alkol ve sigaranın ölümcül sonuçlara yol açabileceği herkes tarafından biliniyor. Bu konufa farkındalığa sahip olmalarına rağmen bağımlılıklarından vazgeçemeyen bazı insanlar da “Sigaranın zararlarını önlemek için neler yapmalıyız?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, alkol ve sigaranın zararını en aza indirmek konusunda bilgiler verdi. Peki, alkol ve sigaranın zararlarını nasıl önleyebiliriz? Sigara içenler ne yemeli? İşte detaylar...

SİGARANIN ZARARLARINI AZALTAN BESİNLER

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak tarafından aktarılan bilgilere göre sigara ve alkol tüketimi serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına yol açıyor. Serbest radikallerin fazla üretimi halinde ise doku hasarı ve hücre ölümüyle sonuçlanan oksidatif stres artıyor. Bu tarz yıkıcı etkilerin neticesinde ise çok sayıda kronik ve ölümcül hastalık gelişebiliyor. Bu yüzden sigara ve alkol tüketen bireylerin bol miktarda sebze ve meyve tüketmeleri ve serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin bir beslenme düzeni oluşturmaları önem taşıyor.

Alkolün zararlarını azaltmak konusunda alkolün vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkilemesine de odaklanmak gerekiyor. Bu kişilerde B grubu vitaminlerinin eksikliği çok sık görülüyor. Bu yüzden yulaf ve tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini, ceviz, keten tohumu ve tahin gibi B6 vitamini, et, süt ve peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına beslenmede yer vermek önem arz ediyor.

ALKOL VE SİGARANIN VÜCUTTAN ATMAK İÇİN TÜKETİLEBİLECEK YİYECEKLER

Sigara ve alkolün zararlarını azaltan besinler insanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu doğrultuda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmeyi destekleyecek bazı yiyeceklerden ve gıda maddelerinden bahsedilebiliyor.

su

  • SU

Sigaranın zararlarını azaltmak konusunda suyun önemi büyük. Sigaranın içeriğinde bulunan nitrik oksit, hidrokarbonlar, aldehidler, fenollar, kinon ve semikinon gibi radikalleri ve alkolü vücuttan uzaklaştırmada en etkili silahlardan bir tanesi de su.

kivi

  • KİVİ

Günlük C vitamini gereksiniminin yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg olduğu biliniyor. Sigara içenlerin ihtiyacı artacağı için +35 mg ek yapılıyor. Tam anlamıyla bir C vitamini deposu olan bir orta boy kivinin içerisinde 60 mg C vitamini bulunuyor. Böylece bu ihtiyacı karşılama konusunda etkili oluyor.

koyu renkli üzümler

  • KOYU RENKLİ ÜZÜMLER

Sigaranın zararını azaltmak konusunda insanları buna en çok teşvik eden noktalardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Sigara tüketimi ile kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki bulunduğu biliniyor. Koyu renkli üzümlerde yer alan resveratrol de güçlü bir kalp-damar sistemi koruyucusu olarak geçiyor.

kayısı

  • KAYISI

Antioksidan özelliğe sahip likopen, bera karoten, A vitamini ve E vitamini içeriği ile sigara ve alkolün yol açtığı oksidatif stres ile savaşabiliyor.

balkabağı

  • BALKABAĞI

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak; antioksidan özellik gösteren A, C, E vitaminlerinden ve lutein, zeaksantin karotenoidlerinden zengin içeriği ile tam bir antioksidan deposu olan balkabağının alkol ve sigaranın zararlı etkilerinden vücudu koruyabileceğini belirtiyor.

soğan

  • SOĞAN

Soğan da önemli antioksidanlar arasında yer alan flavanoidler (antosiyaninler ve kuarsetin) ve alkil/alkalen sistein sülfoksitler bakımından oldukça zengin bir sebze olarak biliniyor. Böylece sigara ve alkolün neden olabileceği kronik hastalıklardan vücudu korumaya yardımcı olabiliyor.

enginar

  • ENGİNAR

Enginar ise içeriğinde bulunan ciarin isimli madde sayesinde alkolün karaciğer üstünde yarattığı tahribattan karaciğeri korumaya yardımcı oluyor.

keçiboynuzu

  • KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzunun akciğeri temizleyerek sigaranın akciğerler üstündeki zararlı etkisini azaltabileceği biliniyor.

zencefil

  • ZENCEFİL

Zencefil, akciğerlerin nikotinden temizlenmesine yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra sigara içme isteğini azaltabileceği kaydediliyor.

zerdeçal

  • ZERDEÇAL

İçeriğinde bulunan kurkumin sayesinde zerdeçal da karaciğeri alkolün yol açtığı hasara karşı koruyabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Gaz çıkarmak normal! Çürük yumurta kokusuna neden olan ise...Gaz çıkarmak normal! Çürük yumurta kokusuna neden olan ise...
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Derbiye damga vurmuştu, o fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Derbiye damga vurmuştu, o fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Pandemide bronşiolite karşı 8 kritik kural

Dikkat! Bu belirtilerin nedeni ‘grip’ olmayabilir!

Seks ortalama kaç dakika sürmeli?

Cinsel ilişki ortalama kaç dakika sürmeli?

Günde 14 defa gaz çıkarmak normal ama... Bağırsak gazı neden olur, aşırı gazı önlemek için ne yapmak gerekir?

Gaz çıkarmak normal! Çürük yumurta kokusuna neden olan ise...

Covid-19 endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor

Covid-19 endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor

Pandemide hamilelere özel 7 önemli öneri

Hamileler Covid-19’u daha ağır geçirebiliyor! Uzmanından önemli öneriler...

Pandemide çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı

Uzman isim uyardı! Pandemide çocuklarda 3 kat arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.