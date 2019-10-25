HABER

'Sigarasız Mahalle' projesiyle seferberlik başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Sigarasız Mahalle' projesi kapsamında pilot mahalle seçilen Güzelpınar sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle sigarayı bırakmak için seferberlik başlattı.  Pamukkale Kaymakamlığı, 2017 yılında Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi'ni başlattı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Sigarasız Mahalle' projesi kapsamında pilot mahalle seçilen Güzelpınar sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle sigarayı bırakmak için seferberlik başlattı.

Pamukkale Kaymakamlığı, 2017 yılında Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında ilçe genelinde tütün ürünlerinin kullanımının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Pamukkale Kaymakamlığı, projenin kırsal alanlarda da yürütülebilmesi amacıyla harekete geçti. Kaymakamlık tarafından pilot mahalle seçilen Güzelpınar Mahallesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle 'Sigarasız Mahalle' projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, mahalle sakinleri ve öğrenciler törene katıldı. Törene katılan mahalle sakinleri ve öğrenciler, ellerinde tütün kullanımına karşı yazıların yer aldığı dövizler taşıdı. Projenin açılışında mahalle sakinleriyle selamlaşan Kaymakam Balcıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Öztürk, halkı sigara kullanımının zararları konusunda uyardı.

MUHTAR SÖZ VERDİ

Törende konuşan mahalle muhtarı Ergün Gürsoy, yapılan projenin mahalle sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Dayısının mezarının fotoğrafı bulunan dövizi konuşmasında havaya kaldıran Gürsoy, sigara kullanımı nedeniyle dayısını kaybettiğini belirterek, "Mahallemizde sigara artık can almasın. Ben tüm mahalle sakinlerinin karşısında sigarayı bırakmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gülnaz Uçar ise, eşine seslenerek sigarayı bırakmasını istedi. Uçar, eşinin günde 2 paket sigara içtiğini belirterek, "Eşim evde de sigara kullanıyor. Doktora muayene olmaya gittiğimde beni sigara içiyor sandı. Beni düşünmedin, evlatlarını düşünmedin, yeter. Kocama 'torunlarını düşünerek bırak artık sigarayı' dedim. 2 aylık torunum var. 'Torununu sevmeyeceksin' dedim. 'Sigaradan yanına yaklaşılmıyor' dedim. Sigaraya karşıyız. Güzelpınar Mahallesi kadınları olarak sigara kullanımına karşıyız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, proje kapsamında mahallede 2 aylık araştırma ve anket çalışmaları yürüttüklerini, Güzelpınar'da 72 kişinin sigara kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Amaçlarının bu sayıyı azaltmak olduğunu ifade eden Öztürk, proje dahilinde nikotin ve solunum testlerinin yapılacağını, sigarayı bırakmak isteyenlerin KETEM'e yönlendirileceğini söyledi.

SİGARAYI BIRAKAN OKUL MÜDÜRÜNE KUMBARA HEDİYESİ

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 2 yıldır çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Mahallemizde yaptığımız bu çalışmalarla, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde oraya büyük bir tabela asacağız. 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmıyor' yazacağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kaymakam Balcıoğlu, sigarayı bırakmaya karar veren Güzelpınar İlkokulu Müdürü Mustafa Deniz'e kumbara hediye etti. Daha sonra Pamukkale Kaymakamı Balcıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan ve muhtar Ergün Gürsoy projenin protokolünü imzaladı. Halkoyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından mahalle sakinleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri ve mahalle sakinleri, daha sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Etkinlik mahalle sakinlerinin kurulan stantlarda nikotin ve solunum testi yaptırmasıyla sona erdi.

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
"Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım""Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım"
Prof. Dr. Bekir Şişman: “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz”Prof. Dr. Bekir Şişman: “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Rusya'dan yeni açıklama

Rusya'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma! Trump'tan açıklama

'Ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmaca!'

ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Son dakika! MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ateşlerine karşılık verildi

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verildi

Suriyelilerin hukuksuz olarak sınır dışı edildiği iddiasına Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yanıt

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'ten operasyon! "Meksika İmamı" tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.