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Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

05.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Philip Morris sigaralarına 1 TL'lik zammın ardından R.J Reynolds Tobacco'dan da bir zam geldi. R.J Reynolds Tobacco'ya ait yeni listeye göre, sigara gruplarına 1 lira zam geldi. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris sigaralarının fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı. Listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17; 17 TL olan sigaralar 18; 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu.

YENİ ZAM HABERİ GELDİ

Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.

YENİ FİYAT LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Bugün Özgür Aybaş, R.J Reynolds Tobacco'ya ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.

17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

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