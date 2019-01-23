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Sigaraya bırakan belediye işçilerine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

BELEDİYE İş Sendikası Niğde Şubesi ve Altunhisar Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme ile sigarayı bırakan belediye işçilerine 'Sağlıklı Emekçi' ödülü ile 10 günlük mükâfat izni ve 750 TL harçlık verilecek.

Ali KADI NİĞDE,(DHA) BELEDİYE İş Sendikası Niğde Şubesi ve Altunhisar Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme ile sigarayı bırakan belediye işçilerine 'Sağlıklı Emekçi' ödülü ile 10 günlük mükâfat izni ve 750 TL harçlık verilecek. Altunhisar Belediyesi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Emekçi' ödül törenine Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Belediye 'İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, işçiler ve davetliler katıldı. Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Türkiye'de ilk defa bu tür ödül verildiğini belirterek, sigarayı bırakan 10 üyeye 'Sağlıklı Emekçi' ödülü verdiklerini söyledi. Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı ise, Kendi arzusu ile bu tür alışkanlıklardan vazgeçen. Doktor raporunu belediyenize teslim eden, personellerimize sağlıklı emekçi ödülü verilmesine, bu kardeşlerimize 10 günlük mükâfat izni kullandırılmasına ve 750 TL izin harçlığı verilmesi, önceden bırakmış arkadaşlarımızı da mağdur etmeden bir sefere mahsus aynı haklardan yararlandırılmasına şeklinde sözleşmemizi imzaladık dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sigarayı bırakan işçilere . Sağlıklı Emekçi' ödülü verildi.

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