Sigaraya zam mı geldi? 2020 Sigara fiyatları zamlandı mı?

Sigara tiryakileri ÖTV payı ile ilgili haberler üzerine sigaraya zammı geldi araştırıyorlar. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin oranlarında değişiklik yapıldı. Peki bu sigara fiyatları zamlandı anlamına mı geliyor?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Resmi gazetede yayımlanan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

Henüz sigara zam ile ilgili firmalardan bir açıklama gelmedi. Vergi oranının artırılması sigara fiyatlarına zam olarak yansıyacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz.

