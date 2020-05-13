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Sigaraya zam mı geldi? 2020 Sigara fiyatları zamlandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Resmi Gazetede tütün fiyatları ile ilgili kritik bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Buna göre tütün ürünlerine uygulanan ÖTV vergisinin oranları değiştirildi. Peki bu sigaraya zam anlamına mı geliyor? 2020 sigara fiyatları değişti mi, sigaraya zam mı geldi merak ediliyor.

Sigaraya zam mı geldi? 2020 Sigara fiyatları zamlandı mı?

Sigara tiryakileri ÖTV payı ile ilgili haberler üzerine sigaraya zammı geldi araştırıyorlar. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin oranlarında değişiklik yapıldı. Peki bu sigara fiyatları zamlandı anlamına mı geliyor?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Resmi gazetede yayımlanan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

Henüz sigara zam ile ilgili firmalardan bir açıklama gelmedi. Vergi oranının artırılması sigara fiyatlarına zam olarak yansıyacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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