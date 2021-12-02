Sigaraya zam mı geldi? Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı açıkladı!

Yeni sigara fiyatlarını açıklayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ‘’Maliyet ve kur farkı’’ sebebiyle bir sigara grubuna 2 Türk lirası zam yapıldığını duyurdu. Zam kararının ardından 14 Türk lirası olarak satılan sigara grubunun fiyatı 16 Türk lirasına yükseldi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.

Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye yükseldi.

YILBAŞINDA YİNE GELECEK

Aybaş ayrıca, yaptığı diğer paylaşımda "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" dedi.

EKİM AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayının başlarında da bir başka sigara grubuna zam gelmişti. 16 TL olan sigaralar 17 TL, 17 TL olan sigaralar 18 TL, 18 Türk lirası olan sigaralar da 19 TL olmuştu.



