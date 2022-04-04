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  4. Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı ile TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam gelip gelmediği gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı sigara tiryakileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? Konuya dair detayları sizler için derledik.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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