Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam gelip gelmediği gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı sigara tiryakileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam geldi mi? Konuya dair detayları sizler için derledik.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.
21,50 TL olan sigara 23,50 TL
22 TL olan sigara 24 TL
23 TL olan sigara 25 TL
24 TL olan sigara 26 TL
25 TL olan sigara 27 TL
25,50 TL olan sigara 27,50 TL
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