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Sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya kaç para zam yapılacak? İşte güncel sigara fiyatları listesi!

30.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiası sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. 2022 Ocak ayındaki çifte zam sonrası fiyatlara 2 TL zam gelmiş ve 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam uygulanmıştı. Sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya kaç para zam yapılacak? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba itibarıyla güncel fiyatlar...

Sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya kaç para zam yapılacak? İşte güncel sigara fiyatları listesi!

Sigaraya zam mı gelecek? sorusunun yanıtı geçtiğimiz yeni zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Sektör kaynaklarına göre sigara gruplarının tümüne 4 ila 6 TL arası zam uygulaması yapılacak. Sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya kaç para zam yapılacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sigaraya zam mı gelecek?

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Sektör söylentilerine göre 1 Nisan 2022 itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

Vatandaşlar ise sigara bulmakta zorlandığını dile getirirken, sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını aktardı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

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21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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