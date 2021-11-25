Sigaraya zam mı gelecek? Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş'tan flaş paylaşım

Türk lirasında meydana gelen değer kayıplarının ardından benzin, mazot, LPG ve diğer temel gıda ürünleri zamlandı. Son haftalarda dolar kurunda meydana gelen ani dalgalanmalar, gıdadan tekstile kadar birçok ürüne zam gelmesine neden oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Dostlar sağlam zam geliyor sigaraya alkole umarım gelmez’’ paylaşımında bulunarak, tekel ürünlerini işaret etti.

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Yağ, şeker, un ve benzinin arkasından bir zammın daha yolda olduğu öne sürülüyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Dostlar sağlam zam geliyor sigaraya alkole umarım gelmez" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, ‘’Sigaraya zam mı gelecek?’’ sorusunu akıllara getirdi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE ZAM GELMİŞTİ

Kasım ayı başında da bazı ithal biralar ile viski, rakı, cin, votka ve likör fiyatlarına yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmıştı.

