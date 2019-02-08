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Sigarayı bırakan kamu personeline teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Edirne ve Kırklareli'nde sigarayı bırakan kamu personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sigarayı bırakan kamu personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Edirne Halk Sağlığı Merkezinde düzenlenen törende konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütünce sigaranın dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehdidi olduğunu söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 10 saniyede bir insanın sigaraya bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Uzmanlar, sigaranın zararlarını ve bırakma yöntemlerini anlattı. Sigarayı alışkanlığını terk eden kamu personeline teşekkür belgeleri verildi.

-Kırklareli

Kırklareli'nde de sigarayı bırakan sağlık personellerine sertifikaları verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Yeşilay Şube Başkanı Vedat Açar ile sağlık personeli katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, sigaranın insan sağlığı açısından son derece zararlı olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay'ın sağlıklı yaşam için çok güzel faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Öztürk, her faaliyetlerinde insanları sigarayı bırakmaya farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Sigaranın sadece içeni değil, çevresindeki herkesi olumsuz etkilediğini aktaran Öztürk, "Sigarayla mücadele konusunda çok güzel faaliyetler yürütülüyor. Kapalı mekanlarda sigara içirilmemesi konusunda denetimler gerçekleştiriliyor. Çünkü sigara içenler içmeyenlerin haklarına girmemelidir. Sigara kötü bir alışkanlıktır ve sağlık açısından son derece zararlıdır. Herkesin sigarayı bırakmasını sağlıklı bir yaşama merhaba demelerini istiyoruz. Sigarayı bırakan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Müdürü Cerit de vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek, toplumda büyük farkındalık oluşturabilmek için faaliyetlerinin aralıksız süreceğini dile getirdi.

Törende, Öztürk ve beraberindekiler tarafından pasta kesilerek, sigarayı bırakan sağlık personeline sertifikaları teslim edildi.

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