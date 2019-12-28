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  4. Sigarayı bırakan polisler Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

Sigarayı bırakan polisler Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

YEŞİLAY ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı'nda ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılarak sigarayı bırakan polisler, cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) YEŞİLAY ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı'nda ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılarak sigarayı bırakan polisler, cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Eğitim programına katılarak, 10 yıl boyunca içtiği sigaradan kurtulan polis memuru İlhami Memur, "Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" diye konuştu.
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılan 3 polis memuru sigarayı bıraktı. Uzman psikologların eşliğinde gerçekleşen eğitimler sonrası sigarayı bırakan polis memurlarına düzenlenen törenle cumhuriyet altını hediye edildi. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla başlanan eğitimler sayesinde sigarayı bırakan polis memurları adına çok mutlu olduğunu söyledi.

"ÖMRÜNE VE KESESİNE BEREKET GELDİ"
Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata yeniden 'merhaba' dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim" dedi. 10 yıldır kullandığı sigarayı eğitimlerden sonra bıraktığını söyleyen polis memuru İlhami Memur da yeni bir hayata başladığını söyledi. Memur, "Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan törende, İstanbul Havalimanı'nda Kolombiyalı bir yolcuya, uçağına yetişmesi için yardımcı olan ve Kolombiya'nın İstanbul Konsolosluğu'ndan 'teşekkür' yazısı gönderilen pasaport görevlisi Eyüp Avcı da gösterdiği örnek davranışı nedeniyle cumhuriyet altını hediye edildi.
(FOTOĞRAF)

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Sigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altınıSigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altını
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