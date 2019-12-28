Sigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altını

Örnek davranışı için altınla ödüllendirildi Düzenlenen törende İstanbul Havalimanı’nı kullanan Kolombiyalı bir yolcuya uçağına yetişmesi için yolcunun sorununu çözerek yardımcı olan pasaport polisi Eyüp Avcı’ya da yolcu memnuniyeti kapsamında gösterdiği örnek davranışı için Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Yolcunun uçağına kadar refakat eden polis memuru Avcı için Kolombiya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından özel teşekkür mektubu geldiğini ifade eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, "Bu güzel davranışların devamı da gelecektir. Gelen tüm yolcuların sorunlarına eğilen, değer veren, onları uçağa kadar götürüp ülkeden en güzel şekilde ayrılmasına sağlayan arkadaşlarımıza da ödüllendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

“Sigaradan kurtuldum yepyeni bir hayata başladım”

Sigarayı bırakan polislerden biri olan İlhami Memur eğitimlerin yanı sıra yakın çevresinin de desteğiyle 10 yıldan bu yana kullandığı sigarayı bıraktığını söyleyerek, “Bu eğitimlerle birlikte aldığımız bilinçlenmeyle birlikte 10 yıldır sigara kullanan biriydim. Bu serüveni katıldığım eğitimle bitirdim. Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu. Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" ifadelerini kullandı.

“Öncelikli hedefimiz işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmak"

Örnek davranış sergileyerek ödül alan polis memuru Eyüp Avcı ise "Kolombiyalı bir yolcumuzun problemi vardı, kendisine yardımcı oldum. O da konsolosluğuna müracaatta bulunarak şube müdürlüğümüze teşekkür yazısı göndermişler. Müdürümüz de bizleri altınla ödüllendirdi. Bu ödülü bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Bizler pasaport büro amirliğinde görevli memurlar olarak öncelikli hedefimiz diğer ülke vatandaşlarının işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmak, problemlerini çözüme kavuşturmaktır. Ben de bunu yerine getirdim” dedi.

