Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayı bırakan 12 kişiye teşekkür belgesi verildi. Etkinlikte sigaranın sağlığa olan zararları anlatıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’ın da katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi. Törende, sigaranın sağlığa zararları hakkında da bilgi veren Abban, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 6 milyon kişinin sigara sebebiyle yaşamını kaybettiğini belirterek, Türkiye’de ise bu rakamın on binleri bulduğunu söyledi.

1987 yılında 9 Şubat tarihinin Dünya Sigarayı Bırakma Günü ilan edildiğini belirten Kaymakam Abban, "9 Şubat, 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü tarafından kabul edilmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sigara dünya üzerinde her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Türkiye’de ise bu oran on bin kişi seviyesindedir" bilgisini verdi.