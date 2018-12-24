HABER

"Sigarayı bırakma" sözü bisiklet kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:42 | Son Güncelleme

Kilis'te aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuk daha bisikletine kavuştu

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 9 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi.

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla başlattıkları kampanya ile bugün 500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek." dedi.

Belediye başkan adayı olmamasına rağmen söz verdikleri bisikletleri dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmaları çağrısında bulunarak, verilen bisikletlerin aynı zamanda çocuklara yarı yıl tatili hediyesi olduğunu ifade etti.

Bisikletini alan çocuklardan Ayşe Nur Korkmaz da babasına sigarayı bırakma sözü verdirmesi sonucu bisikletine kavuştuğunu dile getirdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
havadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldıhavadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyorSöylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"15 bin eve 15 bin bisiklet" 500 çocuğa bisiklet Kilis sigarayı bırakma sözü

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.