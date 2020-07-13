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Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Şüphesiz ki, hayattaki sahip olduğumuz en önemli şey sağlıktır. Sağlığı olumsuz yönde etkileyenlerin başında ise sigara içmek gelir. Çeşitli nedenlerle içilen sigaraya başlamak her ne kadar kolay olsa da, bırakması oldukça zordur. Eğer, sigarayı bırakmak konusunda kararlıysanız bu tavsiyeleri mutlaka okumalısınız.

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Bilindiği üzere, sigara içmek bağımlılık yapan kötü alışkanlıkların başında gelir. Bu zararlı alışkanlık, fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açtığı kadar maddi zararlar görmenize de neden olur. Ancak, tütün ürünlerinin zararlarını bilmesine karşılık bırakamayan milyonlarca insan vardır. Oysaki sigarayı bırakmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Hem kendi sağlığını hem de çevresindeki insanları düşünen vatandaşlar sigarayı bırakmanın yollarını çoktan aramaya başladı. İşte sigarayı bırakmak için ipuçları...

1. ELLERİNİZ VE AĞZINIZ BOŞ DURMASIN

Eğer, yıllardır sigara içiyorsanız el ve ağız tiryakiliğinin ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Sigarayı bıraktığınızda stres olmamak ve tekrar başlamamak için kendinizi mutlaka meşgul etmelisiniz. Ancak sürekli bir şeyler yerken kilo almamaya dikkat edin. Şekersiz ve sağlıklı besinler tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ağzınızı meşgul etmek için şekersiz sakızlar ve sert şekerler, karanfil ve çiçek tohumları çiğneyebilirsiniz. Eliniz sigara paketi aradığında ise, stres topuyla oynayabilirsiniz. Bulmaca çözmek, örgü örmek, kalemlerle oynamak ellerinizi meşgul edecektir.

2. BOL BOL SU TÜKETİN

Canınız her sigara içmek istediğinde bol bol su içmeye özen gösterin. Böylece sağlığınızı korurken sigaradan uzaklaşmış olursunuz.

3. AKSİYONU BOL FİLMLER İZLEYİN

Aklınızı meşgul etmenin en güzel yolu hareketli film ve diziler izlemektir. Bunun için sigara içmeyi unutturacak bir film seçmek size iyi gelecektir. Güzel bir aksiyon veya bilim kurgu filmi kısa süreli de olsa başka şeyler düşünmenizi sağlar. Böylece hem sigaradan uzaklaşırken hem de genel kültür seviyenizi yükseltmiş olursunuz.

4. SİGARAYI HATIRLATANLARDAN UZAKLAŞIN

Sigarayı bırakmak kolay gibi görünse de, bazı tetikleyiciler bu durumu oldukça zorlaştırır. Bir süre aklınıza sigarayı getirecek her türlü etkenden uzak durmanızda fayda var. Bunun için ilk başta, çakmak ve küllüklerinizden kurtulmalısınız. Eğer çevrenizde sigara kullanan kişiler varsa bir süreliğine görüşmeyi kesmelisiniz. Bunun yerine sigara içmeyen kişilerle görüşmek destek görmenizi sağlayacaktır.

5. HOBİLERİNİZE ODAKLANIN

Nikotinle mücadele ederken hobilere vakit ayırmak süreci kolaylaştırır. Var olan hobilerinizi devam ettirebilir veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Resim çizmek, sıfırdan bir enstrüman öğrenmek, bahçe bitkileriyle uğraşmak zihninizi meşgul ederken bedeninizin hareket etmesini sağlar.

6. EGZERSİZ YAPIN

Yürüyüş yapmak, koşmak veya egzersiz yapmak tütün ürünlerinden uzak durmanızı kolaylaştırır. Egzersiz yaparken vücudun kendini yenileme süreci hızlanmış olur, böylece sağlığınıza oldukça yarar sağlar. Canınız sigara içmek istediğinde 10 dakikalık kısa bir yürüyüş yaparsanız bu yürüyüş psikolojik olarak güçlü hissetmenize yardımcı olur.

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