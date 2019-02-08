HABER

'Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemek gerekiyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 9 Şubat tarihi, 1987 yılından beri 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kabul ediliyor.

'Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemek gerekiyor'

İZMİR, (DHA)- DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 9 Şubat tarihi, 1987 yılından beri 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kabul ediliyor. Sigara bağımlılığı her geçen gün toplum sağlığını tehdit ederken, milyonlarca insanın da ölümüne de yol açıyor. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemek gerekiyor" dedi.
'SİGARAYI BIRAKANLARIN ÇOĞU 4'ÜNCÜ DENEMEDE BAŞARIYOR'
Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Polikliniği’nin 8 yıldır sürekli olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Görkem Yararbaş, sigarayı kalıcı olarak bırakanların en temel özelliğinin birden fazla kez sigarayı bırakmayı denemek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreç içerisinde 8 bini aşkın olguyla görüşme imkanımız oldu. Tabi bu bize hem sağlık sorununu görme açısından hem de bu sorunu ortadan kaldırma adına yeni fırsatlar bulma şansı verdi. Genel olarak bakıldığında sigarayı bırakmak için gelen bireylerin istatistiksel olarak üçte birine yardımcı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi kişilerin birden fazla bırakma girişimi olacağını da bu hesaba katmak gerekiyor. Sigarayı kalıcı olarak bırakmış kişileri araştırdığınızda dört girişimde bırakanlar var. Yani, başarısız olunsa bile tekrar denenerek başarılı olan süreçler var."
'BIRAKMANIN İLK AŞAMASI DENEMEK'
Sigarayı bırakmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Yararbaş, "İlk tavsiyem ‘denemek. Genelde bireyler, sigarayı bırakmak için hep ideal şartların sağlandığı büyük bir hayali gün bekliyor. Bunu beklemeye gerek yok. Kişiler bu alanda çaba gösterdikçe bırakmak konusunda hem kendi kısıtlılıkları hem de potansiyellerini fark ediyorlar. Böylece yardım alacakları uzman kişinin karşısına çıktıklarında temel sıkıntılarını ve eksik kalan yönlerini tanıma fırsatı buluyorlar. O yüzden biz, kişilerden mutlaka bırakma konusunda denemeler yapmalarını teşvik ediyoruz. Kurum olarak tedavi hizmetinin yanı sıra düzenli aralıklarla topluma yönelik eğitim programları düzenliyoruz" dedi.
Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Bırakma Polikliniği bireylerin sigara bağımlılığından kurtulması için tıbbi tedavi ve psikolojik destek veriyor. Polikliniğe başvuran hastalar, sigara bağımlılığı ve bağımlığın neden olduğu hastalıklar hakkında bilgilendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Kemik ağrısı ve boy kısalması osteoporoz belirtisi olabilirKemik ağrısı ve boy kısalması osteoporoz belirtisi olabilir
Sigara kullananlara mektupSigara kullananlara mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.