İZMİR, (DHA)- DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 9 Şubat tarihi, 1987 yılından beri 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kabul ediliyor. Sigara bağımlılığı her geçen gün toplum sağlığını tehdit ederken, milyonlarca insanın da ölümüne de yol açıyor. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemek gerekiyor" dedi.

'SİGARAYI BIRAKANLARIN ÇOĞU 4'ÜNCÜ DENEMEDE BAŞARIYOR'

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Polikliniği’nin 8 yıldır sürekli olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Görkem Yararbaş, sigarayı kalıcı olarak bırakanların en temel özelliğinin birden fazla kez sigarayı bırakmayı denemek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreç içerisinde 8 bini aşkın olguyla görüşme imkanımız oldu. Tabi bu bize hem sağlık sorununu görme açısından hem de bu sorunu ortadan kaldırma adına yeni fırsatlar bulma şansı verdi. Genel olarak bakıldığında sigarayı bırakmak için gelen bireylerin istatistiksel olarak üçte birine yardımcı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi kişilerin birden fazla bırakma girişimi olacağını da bu hesaba katmak gerekiyor. Sigarayı kalıcı olarak bırakmış kişileri araştırdığınızda dört girişimde bırakanlar var. Yani, başarısız olunsa bile tekrar denenerek başarılı olan süreçler var."

'BIRAKMANIN İLK AŞAMASI DENEMEK'

Sigarayı bırakmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Yararbaş, "İlk tavsiyem ‘denemek. Genelde bireyler, sigarayı bırakmak için hep ideal şartların sağlandığı büyük bir hayali gün bekliyor. Bunu beklemeye gerek yok. Kişiler bu alanda çaba gösterdikçe bırakmak konusunda hem kendi kısıtlılıkları hem de potansiyellerini fark ediyorlar. Böylece yardım alacakları uzman kişinin karşısına çıktıklarında temel sıkıntılarını ve eksik kalan yönlerini tanıma fırsatı buluyorlar. O yüzden biz, kişilerden mutlaka bırakma konusunda denemeler yapmalarını teşvik ediyoruz. Kurum olarak tedavi hizmetinin yanı sıra düzenli aralıklarla topluma yönelik eğitim programları düzenliyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Bırakma Polikliniği bireylerin sigara bağımlılığından kurtulması için tıbbi tedavi ve psikolojik destek veriyor. Polikliniğe başvuran hastalar, sigara bağımlılığı ve bağımlığın neden olduğu hastalıklar hakkında bilgilendiriliyor.

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