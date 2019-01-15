HABER

Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 05:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

PARTNERAmeliyat sonrası şoke etti! 62. operasyonuna girdi...Ameliyat sonrası şoke etti! 62. operasyonuna girdi...
Yaptığını gören esnaf daha fazla dayanamadı!Yaptığını gören esnaf daha fazla dayanamadı!
152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete sigara tedavi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esnaf daha fazla dayanamadı! Herkesin gözleri önünde öyle bir şey yaptı ki!

Yaptığını gören esnaf daha fazla dayanamadı!

152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi

152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi

İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün TSK soruşturmasında gelişme

Genç kızlar öfkeden deliye döndü! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Genç kızları öfkeden deliye döndüren olay!

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.