YEMEK

Sigarayı bırakmak isteyenler için

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Hem sağlığınıza hem ekonominize zarar veren sigara illetinden kurtulmak için 20 gün boyunca yulaf lapası yemeniz yeterli. "Ben tadını sevmiyorum" diyenler için de 4 farklı alternatif var, buyursunlar...

Sigarayı bırakmak isteyenler için

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor;

Muz

Muzzz

Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır.

Yulaf lapası

yulaf
Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

Domates suyu

domates
Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Süt

süt
Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

Patlıcan

patlıcan
Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Diyetisyen Aslıhan Küçük'ten sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler

sigaraa

"Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için tercih edin" diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sigarayı bırakmak isteyenler için şu tavsiyelerde bulunuyor: "Sigarayı bırakan kişilerin belki de en çok zorlandığı taraf, vücutlarına aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Bireyler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı asıl faktör bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme ihtiyacını azaltmak ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları tercih edin. Özellikle kivi ve havuç suyu tüketerek nikotini vücudunuzdan atabilirsiniz."


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