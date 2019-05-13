Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor;

Muz

Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır.

Yulaf lapası



Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır.

Domates suyu



Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Süt



Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir.

Patlıcan



Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Diyetisyen Aslıhan Küçük'ten sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler

"Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için tercih edin" diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sigarayı bırakmak isteyenler için şu tavsiyelerde bulunuyor: "Sigarayı bırakan kişilerin belki de en çok zorlandığı taraf, vücutlarına aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Bireyler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı asıl faktör bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme ihtiyacını azaltmak ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları tercih edin. Özellikle kivi ve havuç suyu tüketerek nikotini vücudunuzdan atabilirsiniz."



