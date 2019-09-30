"Sigarayı bırakmak kalp krizi riskini yüzde 50 azaltıyor"

Yapılan çalışmalarda sigaranın bırakılmasının ilk yılında kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 50 azaldığını ve 15 yıllık süreçte hiç içmemişlerle aynı düzeye indiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümmü Taş, kardiyovasküler hastalık riski taşıyanların sigarayı muhakkak bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ümmü Taş, ‘29 Eylül Dünya Kalp Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada kalp sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

Toplam ölümlerin yüzde 30’u kalp

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre her yıl 17 milyon kişinin kardiyovasküler nedenlerle hayatını kaybettiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümmü Taş, “Bu toplam ölümlerin yüzde 30’una denk gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2020 yılında dünya üzerindeki tüm ölümlerin yüzde 36’sı kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak gerçekleşecektir. Kalp damar hastalıkları ve inmenin önlenebilmesi için toplumun yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini bildirmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve önlenebilir risk faktörlerinden kasıt başta tütün tüketimi olmak üzere fiziksel aktivite, diyet değişiklikleri, kan basıncı, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altına alınması olarak sıralanabilir. Haftada 5-7 gün en az 30 dakika orta yoğunlukta dinamik aerobik egzersiz yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi sporlar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.