Sigarayı bıraktığınızda kilo alsanız dahi kalp hastalığı riskiniz yüzde 60 azalıyor

İSTANBUL, (DHA) - SİGARANIN kalp hastalıklarının en önemli risk faktörü olduğu biliniyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, sigarayı bıraktıktan sonra kilo alanların, sigara kullananlara göre, kalp hastalıklarına karşı çok daha fazla korunduğunu ifade etti.

Sigaranın yarattığı tüm hastalık risklerinin bilinmesine karşın, vazgeçilmesinin zaman aldığını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, “Birçok kişi, bıraktıktan sonra kilo alacağı endişesiyle sigaradan vazgeçmiyor. Oysa yapılan yeni bir araştırma, alınacak kiloya rağmen kalp hastalığı riskini düşürmek için, sigarının bırakılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, sigarayı bıraktıktan alınan kilolar, sigaranın bırakılmasıyla elde edilen faydaları azaltmıyor” dedi.

“HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN DURUMLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ”

Sigara içen ve ailesinde diyabet veya kalp hastalığı bulunan bir kişinin, kalp hastalığına yakalanmama ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Prof. Dr. Değertekin, “Bu kişiler, hayatlarının bir döneminde kalp krizi, bacak damarlarında tıkanıklık ya da beyne pıhtı atması, beyin damarlarının sıkışmasına bağlı felç ve bunun gibi hayati tehlike taşıyan durumlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeliler” diye konuştu.