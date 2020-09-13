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Sigarayı yaktı, otomobilde patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilinde sigara içmek istediği sırada meydana gelen patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilinde sigara içmek istediği sırada meydana gelen patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevrede de korkulu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiyle Mahallesi’nde meydana geldi. Aracını park ettiği otoparka gelen sürücü, camları açmadan sigarasını yaktığı an patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobilde yangın çıkmasıyla sürücü hemen kendini aşağı attı. Patlama ve yangın ihbarını alan polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle otomobil ile yanındaki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayda hafif yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edilirken, patlamayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
Yaşadığı olayı anlatan sürücü, iş dönüşü evine gitmek için aracına bindiğini söyledi. Aracını çalıştırdıktan sonra camları açmadan sigarasını yaktığı anda patlama meydana geldiğini ifade eden sürücü, yüzünde ve ensesinde hafif yanma olduğunu belirtti. Aracının dizel olduğu ifade eden sürücü, içeride piknik tüpünün olduğu ve tüpten hafif sızma olduğunu, patlamanın bu yüzden meydana geldiğini söyledi.

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