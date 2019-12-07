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Sigarayla mücadeleye başlatan taraftarlar, kaleye sigara paketi fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:16 | Son Güncelleme

DENİZLİSPOR'un taraftar grubu Yeşil Cephe ile Pamukkale Kaymakamlığı arasında 'Sigarasız Taraftar' projesi imzalandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİSPOR'un taraftar grubu Yeşil Cephe ile Pamukkale Kaymakamlığı arasında 'Sigarasız Taraftar' projesi imzalandı. "Sigarayı bırak sağlıklı yaşa" sloganları atan taraftarlar, tribünlerden salondaki boş kaleye sigara paketleri attı.

Pamukkale Kaymakamlığı, Pamukkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Yeşil Cephe taraftar grubunun işbirliğinde hazırlanan 'Sigarasız Taraftar' projesinin açılış töreni, Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Sigara kullanımına karşı farkındalık oluşturmak ve taraftarların sigarayı bırakması amacıyla düzenlenen projede, salonun içerisini Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla donatan yaklaşık 200 Yeşil Cephe üyesi Denizlispor taraftarı, tribünlerde yerini aldı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Zafer Akçay ile Yeşil Cephe taraftar grubu Başkanı Zafer Turan projenin protokolünü imzaladı. Taraftarlara üçlü çektiren Kaymakam Balcıoğlu, sloganlar arasında, sigara kullanımına karşı görsellerin bulunduğu futbol topunun başına geçerek kaleye şut attı. Daha sonra yeşil siyahlı ekibin taraftarları, boş kaleye sigara paketlerini fırlattı. Proje açılışı, sigarayı bırakan 3 taraftara kumbara hediye edilmesiyle sona erdi.

'YÜZDE 50'SİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Projeye ilişkin bilgi veren Kaymakam Balcıoğlu, ilçede 3 yıldır sigarayla bağımlılığa yönelik mücadele ettiklerini, projeler hazırladıklarını söyledi. 2 aydır taraftarların sigarayı bırakması için bu proje üzerinde hazırlıklar yaptıklarını belirten Balcıoğlu, "Taraftar grubunda yaptığımız incelemede, yüzde 50'sinin sigara içtiğini tespit ettik. Sigara içtiğini tespit ettiğimiz taraftarlarımızla bire bir çalışma yapacağız. Sigara bırakma polikliniklerine gidecekler. Bu konuda bırakabilmeleri için yoğun bir çalışma içine gereceğiz. Onlara psikolojik destek de vereceğiz. 2 bin 500 üyesi olan taraftar grubumuzda yüzde 90'lara varan bir başarı elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

'SİGARAYA KARŞI BİR TAVIR SERGİLİYORUZ'

Projenin kendileri için oldukça önemli olduğunu kaydeden Yeşil Cephe Başkanı Turan ise, "Gurubumuzun yaklaşık yarısı sigara kullanıyor. Bu projeyle birçoğunun sigarayı bırakacağından eminim. Sigara kötü alışkanlıkların başlangıcıdır. Bu yüzden sigaraya karşı bir tavır sergiliyoruz. Sigarayı bırakan arkadaşlarımızın hayata tutunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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