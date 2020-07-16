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Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Siğil dediğimiz, deride oluşan sert, pürtüklü ve küçük urlar vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Sıradan temasla bulaştıkları için eller, parmaklar, yüz ve ayaklarda çok yaygın görülürler. Hem görünüm olarak rahatsız eden hem da zaman zaman acı ve ağrıya sebep olan siğillerden kurtulmak mümkün!

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Cilt problemleri arasında önemli bir yere sahip olan ve pek çok insanda görülen siğiller insan papilloma virüslerinden (HPV) gelir. Bu virüslerin küçük bir kısmı siğillere neden olur. Genel olarak zararsız olan siğiller zamanla kendi başlarına kaybolabilir ama örneğin ayak tabanında bulunanlar yürümeyi zorlaştırabilir ve acı verebilir. Çirkin ve sinir bozucu olan siğiller kolay kolay gitmezler ama onları tedavi etmek ortadan kalkmalarına yardımcı olabilir.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

Cilt siğilleri doğrudan ciltlerin temasıyla bulaşabilir, teorik olarak, soyunma odası zeminleri veya duşlar gibi yüzeylerden de siğil alabilirsiniz ama bunun ne kadar sık olduğu bilinmiyor. Ellerinizi ve varsa siğillerinize dokunan tırnak törpüsü veya ponza taşı gibi eşyaları temizlemek önemlidir. Henüz direkt bulaşmanın tam olarak nasıl olduğu kanıtlanamadığı için kişisel hijyene önem vermek siğillerin bulaşmaması için yapılabilecek en önemli şey.

SİĞİLLERİ TEDAVİ ETMENİN YOLLARI

Siğillerin yaklaşık yarısı bir yıl içinde kendi kendine geçebiliyor, bu yüzden öncelikle biraz beklemekte fayda var ama bazı uzmanlar siğillerdeki virüs miktarını azaltmak, çoğalmasını ve tekrarlamasını önlemek amacıyla acilen tedavi edilmesini öneriyor. Bu tedaviyle ilgili olarak özellikle salisilik asidin etkisinden bahsediliyor. Bunu doktorunuzla konuşarak doğrudan siğil olan bölgenize uygulayarak deneyebilirsiniz.

En iyi sonuç için, siğilinizi önce 10 ile 15 dakika ılık suda bekletin, yumuşamasını sağlayın. Ardından, bir tırnak törpüsü veya ponza taşı kullanarak ölü cildi arındırın. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz törpülemeyi bırakın. Ardından, salisilik asidi doktorunuzun talimatlarına veya paketin üzerindeki talimatlara göre uygulayın.

SİĞİLDE DONDURMA TEDAVİSİ

Kriyoterapi olarak adlandırılan bu tedavide, uzman siğil ve çevresine sıvı azot püskürtür. Bu, aşırı soğuktur, cildi yakar, ağrıya, kızarıklığa neden olur ve siğilden bu şekilde kurtulmak genellikle iki ile üç haftada bir olmak üzere üç veya dört aşamalı tedavi gerektirir. Kriyoterapinin el siğilleri için özellikle etkili olduğuna dair bazı kanıtlar bile var.

REÇETELİ İLAÇLARLA TEDAVİ

Standart tedavilere cevap vermeyen siğiller reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. Bazı immünoterapi ilaçları genital siğillerde ve ellerdeki siğillerde iyi sonuçlar veriyor. İlaçlar dışındaki tedavilerden biri de siğilin elektrikli bir iğne ile kurutulması ve medikal bir cihazla çıkarılmasıdır. Genellikle diğer tedavilere cevap vermeyen siğiller için bu yöntem kullanılır ama ayak tabanlarında bu uygulamadan kaçınılmalıdır.

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