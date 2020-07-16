Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Cilt problemleri arasında önemli bir yere sahip olan ve pek çok insanda görülen siğiller insan papilloma virüslerinden (HPV) gelir. Bu virüslerin küçük bir kısmı siğillere neden olur. Genel olarak zararsız olan siğiller zamanla kendi başlarına kaybolabilir ama örneğin ayak tabanında bulunanlar yürümeyi zorlaştırabilir ve acı verebilir. Çirkin ve sinir bozucu olan siğiller kolay kolay gitmezler ama onları tedavi etmek ortadan kalkmalarına yardımcı olabilir.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

Cilt siğilleri doğrudan ciltlerin temasıyla bulaşabilir, teorik olarak, soyunma odası zeminleri veya duşlar gibi yüzeylerden de siğil alabilirsiniz ama bunun ne kadar sık olduğu bilinmiyor. Ellerinizi ve varsa siğillerinize dokunan tırnak törpüsü veya ponza taşı gibi eşyaları temizlemek önemlidir. Henüz direkt bulaşmanın tam olarak nasıl olduğu kanıtlanamadığı için kişisel hijyene önem vermek siğillerin bulaşmaması için yapılabilecek en önemli şey.

SİĞİLLERİ TEDAVİ ETMENİN YOLLARI

Siğillerin yaklaşık yarısı bir yıl içinde kendi kendine geçebiliyor, bu yüzden öncelikle biraz beklemekte fayda var ama bazı uzmanlar siğillerdeki virüs miktarını azaltmak, çoğalmasını ve tekrarlamasını önlemek amacıyla acilen tedavi edilmesini öneriyor. Bu tedaviyle ilgili olarak özellikle salisilik asidin etkisinden bahsediliyor. Bunu doktorunuzla konuşarak doğrudan siğil olan bölgenize uygulayarak deneyebilirsiniz.