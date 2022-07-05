Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Uzmanlardan incir egzaması uyarısı

İncir, yaz aylarının simge meyvelerinden biridir. Seveninin çok sevdiği incir, farkında değilseniz cildinize zarar verebilir. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, incir egzaması konusunda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ekiz, incir egzamasının bahar ve yaz aylarının gelmesiyle görülme sıklığının arttığını belirtti. Vücudun açıkta kalan kısımlarının incir ağacı, dalı veya incirin kendisiyle temas halinde reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.

İncir egzaması olan kişilerin temas ettiği bölgelerde ilk önce sızlama, güneş yanığı hissi, ağrı ve daha sonra da kaşıntı hissi ortaya çıkmaktadır. Kişiler bahçeye veya açık alanlara giderken daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı, herhangi bir deri lezyonu ortaya çıkması halinde en yakın dermatoloji uzmanına başvurmalıdır.

LİMON VE KEREVİZE DE DİKKAT!

Ham incir veya incir yapraklarının sütü ile temas eden kişilerin derisinde, güneş ışığındaki UVA’nın etkisiyle, furokumarin adlı ışığa duyarlı bir maddenin neden olduğu fototoksik reaksiyona (fitofotodermatit) verilen isim olduğuna dikkat çekti. Ekiz, “Sadece incir ile değil, fotoaktif kumarin içeren başka bazı başka bitkiler (limon, kereviz, yaban havucu) ile de benzer semptomlar ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu.

İNCİR EGZAMASI BELİRTİLERİ

İncir dermatitinin nasıl oluştuğuna da değinen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Deri bulgusu olarak vücudun açık olan yerlerinde ve özellikle de incir ağacı dalları veya incir meyvesi veya sütü ile temas eden bölgelerde ilk önce sızlama, güneş yanığı hissi, ağrı ve daha sonra da kaşıntı hissi ortaya çıkmaktadır. Sonra da deri lezyonları görülmektedir.

Deri lezyonu olarak eritem (kızarıklık), ödem (şişlik), veziküller ve büller dediğimiz içi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkabilmektedir. Tuhaf çizgiler, yapay şekiller özellikle kollar, bacaklar ve yüz bölgesi gibi vücudun açık olan yerlerinde sık görülmektedir. Tanı konulmasında hastanın öyküsü (bahçede güneş altında çalışmak, incir veya değişik ot teması) ve tipik deri lezyonlarının varlığı genellikle yeterlidir” şeklinde konuştu.

İNCİR EGZAMASI TEDAVİSİ

İncir dermatitinin doğru tanı ve uygun tedavilerle kısa sürede lezyonlarının gerilediğini, fakat iyileşen yerlerde uzun süre devam edebilen hafif bir koyu renk değişikliği kalabildiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Tedavide ıslak pansumanlar, topikal (cilde sürülen) veya sistemik glukokortikoidler, antihistaminik tarzı ilaçlar kullanılmaktadır.

Hastalar incirin fitofotodermatit yapabileceği konusunda bilinçlendirilmeli, bahçeye veya açık alanlara giderken daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı, herhangi bir deri lezyonu ortaya çıkması halinde en yakın dermatoloji uzmanına başvurmaları söylenmelidir.” dedi.



