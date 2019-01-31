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Sığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonlarda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 8 sığınakta, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonlarda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 8 sığınakta, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.
Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinin kırsal alanında 29 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonun düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullandıkları belirlenen 8 sığınak bulundu. Sığınaklarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar antitank mühimmatı, 8 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1051 mermi, 5 adet 100'lük BİXİ makineli tüfek mayonu, 5 M-16 şarjörü, susturucu aparatı, kask feneri, akım ölçer, elektrik kablosu, su tankı, tüp ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.
Operasyon kapsamında Kulp'un Ayhan köyünde oturan H.A.'nın evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulundu. H.A., 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Sığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiSığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiSığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiSığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

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