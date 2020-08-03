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Sığındığı ağacın altında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 21:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir genç, yağan doludan sığındığı ağacın altında ölü bulundu.

Sığındığı ağacın altında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ozan Çukuroğlu (19) adlı genç, Bayır Mahallesi Belarası mevkisinde evlerinin önünde ailesiyle otururken aniden dolu yağışı başladı. Yağış nedeniyle ailesi eve giderken Çukuroğlu, yakınlardaki bir ağacın altına sığındı. Çukuroğlu’nun uzun süre eve gelmemesi üzerine, aile evin çevresinde arama yaptı. Ağacın altında Çukuroğlu’nun hareketsiz yattığını gören aile, 112 Acil Servis Merkezi’nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çukuroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemede düşerek kafasını kayaya çarptığı ve beyin kanaması geçirdiği düşünülen Çukuroğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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