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Sığınma evinden "eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek çıktı, cesedi bulundu

04.05.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da çalılık alanda cesedi bulunan Dilek Kayacan (33)'ın, 4 ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 4 çocuk annesi Dilek Kayacan'ın olay günü yaşadığı sığınma evinden "Eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldığı belirlenirken şüpheli eski koca Tuzla'da yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen M.A. adliyeye sevk edildi.

Sığınma evinden "eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek çıktı, cesedi bulundu

Tuzla'da 27 Nisan'da çalılık alanda bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler önce cesedin kimliğini tespit etti. Öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan olduğu belirlendi. Dilek Kayacan'ın 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı, ardından gidecek bir yeri olmaması nedeniyle kadın sığınma evinde kaldığı tespit edildi. Polis, Dilek Kayacan'ın son olarak 13 Nisan'da sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak sığınma evinden çıkan kadının bir süre yalnız yürüdüğünü ardından yok kenarında bir otomobile bindiğini tespit etti. Yapılan incelemede bu aracın cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görüldü.

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KOCA GÖZALTINA ALINDI

Polis şüpheli olarak aranan M.A.'nın izini kısa sürede buldu. Tuzla'da gözaltına alınan M.A., Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelinin sorgusu sırasında cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

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Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.A., Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. (DHA)

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