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Sığınmacı kampına hava saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırlarındaki Serakib ilçesinin doğusunda zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Kefer Amim Kampı, hava saldırısına uğradı. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıda bazı çadırlarda hasar oluştu.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, sabah saatlerinde İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Serakib ilçesinin Kefer Amim köyünün çevresinde zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampa hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı

Muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini belirttiği saldırılarda, 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.
Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, gece yarısından 04.00 sularına kadar saldırılar düzenledi." ifadeleri yer aldı.

REJİM VURMAYA DEVAM ETTİ

REJİM VURMAYA DEVAM ETTİ
Dün gece saatlerinde, silah olarak kullanımı yasaklanan beyaz fosfor ile Temaniye beldesini vuran Beşşar Esed rejimi güçleri, sabah saatlerine kadar saldırılarına devam etti.
Rejim, Halep'in batı kırsalındaki Hıreytan, Anadan ve Kefer Hamra bölgelerindeki sivil yerleşimlere kara saldırısı düzenledi.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 126 sivil hayatını kaybetti, 380'den fazla sivil yaralandı.
Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
İdlib hava saldırısı

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