HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor

Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor

20.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Suriyeli mülteci kimliğiyle saldırı planları yapmakla suçlanan Alman üsteğmen Franco A.

Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor

'nın yargılanmasına başlandı. Savcılık, Franco A.'nın "aşırı sağcı görüşlere" sahip olduğunu da iddia ediyor.Almanya'da kendini Suriyeli sığınmacı David Benjamin olarak tanıtarak, terör saldırıları planlamakla suçlanan Alman üsteğmen Franco A.'nın yargılanmasına başlandı. Frankfurt'ta Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcılık 32 yaşındaki sanığı gerçekleştireceği eylemlerden sonra şüpheleri sığınmacıların üzerine çekmek amacıyla bazı üst düzey devlet yöneticilerine saldırı tasarlamakla suçluyor. İddianamede, sahte belgelerle Suriyeli sığınmacı olarak geçici koruma statüsü alan ve sığınmacı yurduna yerleştirilen Franco A.’nın olası hedefleri arasında dönemin Adalet Bakanı, mevcut Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Parlamento Başkan vekili Claudia Roth ile bir insan hakları aktivistinin bulunduğu belirtildi.

Sanık avukatı Moritz David Schmitt-Fricke, Alman ordusuna mensup olan müvekkilinin bir yıldan fazla bir süre kendini mülteci olarak tanıttığını ancak kesinlikle bir saldırı planlamadığını iddia etti. Müvekkilinin Almanya'daki mevcut iltica sisteminin zayıflıklarını gözler önüne sermek amacıyla bu eyleme giriştiğini söyleyen Schmitt-Fricke, "Sivil bir vatandaş iltica istismarlarını açığa çıkarmak için kendini mülteci gibi göstermişse bu devlet için bir tehlike oluşturmaz" dedi. Avukat ayrıca sanığın çevresinden ve ordudaki mesai arkadaşlarından çok sayıda tanığın müvekkilinin saldırı planlayacak bir kişiliğe sahip olmadığı yönünde ifadeler verdiklerini hatırlattı.

Tanıklar, ifadelerinde Franco A. hakkında "Vatansever", "son derece muhafazakar", ancak "aşırılık yanlısı olmayan bir kişi" olarak bahsediyorlar, yabancı düşmanı olduğuna ilişkin hiç bir belirti görmediklerini belirtiyorlar. Sanığın eski bir öğrentmeni ise, subay olan Franco A.'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için yemin ettiğini hatırlatarak, Almanya'daki siyasi sistemin yanında yer al"dığını ancak bu sistemin eksiklerini ortaya çıkararak, güçlenmesini amaçladığını savundu.

Savcılıktan aşırı sağcılık suçlaması

Ancak savcılık tanık ifadelerinin aksine, Franco A.'yı devlet güvenliğini ciddi şekilde tehdit edecek "aşırı milliyetçi zihniyetten" kaynaklı şiddet eylemi planma suçlaması yöneltiyor. Sanığın, "Yıllardır aşırı sağcı bir görüşe sahip olduğu ve Yahudi inancından olanlara karşı özel bir husumeti bulunduğu" iddia ediliyor.

Gerçek kimliği ortaya çıkan Franco A. ilk olarak 2017 yılında tutuklanmıştı. Ancak yargı süreci, davaların sürekli ertelenmesi nedeniyle gecikmeli başladı. Haziran 2018'de Frankfurt'taki Eyalet Yüksek Mahkemesi, Darmstadt Eyalet Mahkemesinde dava açılması yönünde karar verdi. Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanığın devlet güvenliğini tehdit eden ciddi bir şiddet eylemi hazırlığında olduğuna ilişkin yeterli kuşku oluşmadığı gerekçesiyle, yetkili mahkemenin Eyalet Mahkemesi olduğu yönünde görüş bildirdi. Federal Savcılık bu karara itiraz etti. Bunun üzerine Federal Adalet Mahkemesi (BGH) kararı iptal ederek Eyalet Yüksek Mahkemesi'ndeki yargı sürecinin önünü açtı.

Eski üsteğmen 2017 yılının Ocak ayı sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'daki havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette sakladığı sırada dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra takibe alınmış aynı yılın Şubat ayında silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalanmıştı.

AFP,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı, 14 gözaltıPazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı, 14 gözaltı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

New York 14 ayın ardından normale döndü

New York 14 ayın ardından normale döndü

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.