Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor

'nın yargılanmasına başlandı. Savcılık, Franco A.'nın "aşırı sağcı görüşlere" sahip olduğunu da iddia ediyor.Almanya'da kendini Suriyeli sığınmacı David Benjamin olarak tanıtarak, terör saldırıları planlamakla suçlanan Alman üsteğmen Franco A.'nın yargılanmasına başlandı. Frankfurt'ta Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcılık 32 yaşındaki sanığı gerçekleştireceği eylemlerden sonra şüpheleri sığınmacıların üzerine çekmek amacıyla bazı üst düzey devlet yöneticilerine saldırı tasarlamakla suçluyor. İddianamede, sahte belgelerle Suriyeli sığınmacı olarak geçici koruma statüsü alan ve sığınmacı yurduna yerleştirilen Franco A.’nın olası hedefleri arasında dönemin Adalet Bakanı, mevcut Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Parlamento Başkan vekili Claudia Roth ile bir insan hakları aktivistinin bulunduğu belirtildi.

Sanık avukatı Moritz David Schmitt-Fricke, Alman ordusuna mensup olan müvekkilinin bir yıldan fazla bir süre kendini mülteci olarak tanıttığını ancak kesinlikle bir saldırı planlamadığını iddia etti. Müvekkilinin Almanya'daki mevcut iltica sisteminin zayıflıklarını gözler önüne sermek amacıyla bu eyleme giriştiğini söyleyen Schmitt-Fricke, "Sivil bir vatandaş iltica istismarlarını açığa çıkarmak için kendini mülteci gibi göstermişse bu devlet için bir tehlike oluşturmaz" dedi. Avukat ayrıca sanığın çevresinden ve ordudaki mesai arkadaşlarından çok sayıda tanığın müvekkilinin saldırı planlayacak bir kişiliğe sahip olmadığı yönünde ifadeler verdiklerini hatırlattı.