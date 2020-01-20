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  4. Sığınmacılar, güvenli yer bulmak için sürekli göçüyor

Sığınmacılar, güvenli yer bulmak için sürekli göçüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Suriye iç savaşından kaçarak dağlara, taşlara sığınan Suriyeli siviller, güvenlik gerekçesi nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kalıyor.

Suriye iç savaşından kaçarak dağlara, taşlara sığınan Suriyeli siviller, güvenlik gerekçesi nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kalıyor. Aralarında 7 ve daha fazla göç edenlerinde bulunduğu siviller, savaşın bir an önce son bulmasını istiyor.
İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere sığınan Suriyeli siviller, sürekli farklı noktaların bombalanması nedeniyle tekrar tekrar göç etmek zorunda kalıyor. Bazen daha önce göç ettikleri yerlere bile geri dönmek zorunda kaldıklarını da belirten Suriyeli sivillerin arasında 7 ve daha fazla sayıda göç etmek zorunda kalanlar bulunuyor.
Güvenlik tehdidi nedeniyle kısa sürede 7 defa göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Ali Ebu İhsan, “Savaş süresince 7 defa göç etmek zorunda kaldık. Az süre içerisinde güvenlik tehdidi nedeniyle sürekli göç ettik” dedi.
Savaş sürecinde ailesinden ve yakınlarından kimseye bir şey olmadığını belirten Mehmed Şabi, şu ana kadar 4 noktaya göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Aynı noktaya iki defa dönmek zorunda oldukları zamanlarında olduğunu söyleyen Ahmed Ali, şuana kadar 5 defa göç ettiğini ve çok zor bir durum olduğunu belirtti.
3. defa göç ettiklerini söyleyen Fatıma El Suri ise “Yardımlarından dolayı Türkiye’ye, Türk Kızılay’ına teşekkür ederiz. 10 gündür yakınlarımızın yanında çadırlarda kalıyorduk, Kızılay çadır verince kendi çadırımıza geçtik. Burası 3. göç noktamız oldu” dedi.
Kocasını ilk saldırılarda Halep’te kaybettiğini söyleyen Meryem El Hammud, “Valla yaklaşık 5. göçümüz oldu, son olarak buraya geldik. Eşim ise saldırıların ilk anında Halep’te hayatını kaybetti. Evlerimiz, her şeyimiz gitti. Allah, Türkiye’den razı olsun, her konuda yardımcı oluyorlar, eksiklerimizi gördükleri anda gidermeye çalışıyorlar” diye konuştu.
Diğer yandan, savaşın durmasını ve akan kanın dinmesini isteyen Suriyeli siviller, evlerine geri dönmek istiyor.

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