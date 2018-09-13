Sığınmacılar İçin İstihdam Araştırması

Türkiye’de yaşayan -Suriyeliler başta olmak üzere- sığınmacıların mesleki eğitim durumları, iş bulabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenebilmesi için bir çalışma başlatıldı. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da ilk kez yapılacak saha araştırmasıyla, mültecileri istihdam etmek isteyenler için bir veri tabanı oluşturulacak.

Türkiye’de yaşayan sığınmacılar neden çalışmıyor? Bu sorunun yanıtını bulmak için istihdam alanında çalışmalar yapan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Beraberce Derneği bir çalışma başlattı. Bugün Diyarbakır’da ilk toplantısı yapılan çalışma kapsamında, sığınmacı ve mültecilerin mevcut istihdam durumları, istihdam edilebilirlikleri, mesleki yeterlilikleri, çalışma süreleri gibi konularda geniş kapsamlı bir saha araştırması yapılacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak çalışmanın kapsamında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ağustos ayı verilerine göre, 32 bin 725 sığınmacının yaşadığı Diyarbakır, 554 bin 655 sığınmacının yaşadığı İstanbul ve 96 bin 164 sığınmacının yaşadığı Ankara’da yapılacak.