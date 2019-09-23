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Sığınmacılar SIHHAT projesi ile şifaya kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara: - "Ülkemize göçle gelenlere belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, "Ülkemize göçle gelenlere belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı "SIHHAT" projesi kapsamında, Elazığ'da sağlık personeline eğitim verildi.

Genel Müdür Fatih Kara, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2 yıldan fazla süredir yürütüldüğünü söyledi.

Projede görev alan 2 bin 520 sağlık çalışanı, 960 hasta yönlendirme personeli ve 50 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanının eğitime alındığını aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Eğitim programlarıyla birinci basamakta verilen hizmetlerin daha güçlü bir şekilde aynı dilden verilmesi ve varsa sorunlar, bu konular konuşularak giderilmesi konusunda bu eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler esnasında birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet veren arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Göç dünyanın önemli sorunlarından biri. Ülkemize göçle gelenleri belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz."

Göç Sağlığı Dairesi Başkanı Kanuni Keklik de Türkiye'deki halk sağlığı hizmetlerini daha ileri götürmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak "Sürekli göç alan, göç veren bir ülkeyiz. Ülkemizde 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere 4 milyon 800 bin sığınmacı var." ifadelerini kullandı.

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