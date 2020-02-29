Kimi vazgeçip İstanbul’a geri dönerken kimi gecenin soğuğunda beklemeye devam ediyor.Sığınmacılar sınırda: Gidemezsek geri döneceğiz mecbur

"Buradan geçebiliyor muyuz abla?”

Edirne Pazarkule'de Yunanistan sınırına uzanan tarlalara akşam güneşi vururken bir delikanlın bu sorusuyla karşılaşıyoruz. Sınırdan geçmek istiyor ancak hangi yoldan gideceğinden de pek emin değil. Ahmet, 25 yaşında. Ankara'nın, İdlib'de 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağını açıklamasından sonra Pazarkule Sınır Kapısı’na gelmiş. Yanında hiç eşyası yok.

Ahmet, "Altı yıldır Türkiye'deyim. Teyzelerimle geldim, toplam 10 kişiyiz. Olmazsa mecbur burada kalacağız, başka çare yok. Türkiye'de çok uğraştık, burada kimlik çıkmadı. Sorunlar yaşıyoruz” diyor.

Ahmet, Zeytinburnu'nda bir dericide çalışıyor. Sınıra gelmek için taksiye atlamış, kişi başı 400 lira ödemişler. "Karşıya” geçemezse bir 400 TL daha ödemek durumunda kalacak. Peki geçebilirse eğer karşıda daha iyi bir hayat mı olacak?