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Sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilmeyecek

23.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer suç işleyenler dahil iltica başvuruları reddedilenlerin Suriye'ye gönderilmeyeceğini açıkladı.

Sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilmeyecek

Dışişleri, Suriye'de şiddet ve baskıya maruz kalınabileceğine dair bir rapor hazırlamıştı.Gelecek hafta Magdeburg’da yapılacak olan Federal ve Eyalet İçişleri Bakanları toplantısında Alman hükümetini temsil edecek olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da suç işlemiş olan Suriyeli mülteci adaylarının mevcut şartlar altında ülkelerine geri gönderilmeyeceğini açıkladı.

Seehofer haber dergisi Der Spiegel’e yaptığı açıklamada "Şu anda Suriye’nin hiçbir bölgesine sınır dışı edilemez. Bu suçlular için de geçerlidir", dedi.

Birkaç gün önce Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın basına yansıyan bir raporunda "ülkelerine gönderilen mültecilerin baskı ve şiddete maruz kalabileceği" ve "Suriye’nin hiçbir bölgesinin takibata uğratılanlar için güvenilir, kalıcı ve kapsamlı korunma imkânı bulunmadığı" ifadelerine yer verilmişti.

Bazı eyaletler karardan memnun değil

İçişleri Bakanı Seehofer haber dergisine verdiği demeçte Dışişleri Bakanlığı raporunun ‘akla yatkın’ olduğunu söyledi. 28 – 30 Kasım tarihlerinde yapılacak olan İçişleri Bakanları konferansında yıl sonunda süresi dolacak olan Suriye’ye sınır dışı etme yasağının uzatılması da ele alınacak.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) genel başkan adaylarından Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gerektiği takdirde suçlu Suriyelilerin iç savaşın sona ermemiş olmasına rağmen ülkelerine gönderilebilmelerini talep etmişti.

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) hükümette olduğu bazı eyaletler Almanya’da suç işleyen Suriyelilerin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmesinde ısrar ediyor. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partileri ise Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmemesi uyarısında bulunuyorlar.

DW, dpa, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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