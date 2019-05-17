"Sığınmacılara Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi" sertifika töreni

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Türkiye'nin sığınmacıları topluma adapte edebilmek için yaptığı yatırımların diğer ülkelere ilham verdiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ile BMMYK tarafından, ülkelerini terk etmek zorunda kalan yabancıların Türkiye'ye daha kolay uyum sağlamaları için yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi"nin sertifika töreni bir otelde yapıldı.

Projenin tanıtım filmiyle başlayan törende konuşan BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Türkiye'nin sığınmacılar için yürüttüğü projelere değinerek, "Türkiye'nin sığınmacıları topluma adapte edebilmek için yaptığı yatırımlar diğer ülkelere ilham veriyor. Türkiye bir yandan sığınmacı çocukların eğitimini destekleyip onların daha iyi bir gelecek sahibi olmasını sağlarken, bir yandan da yetişkinlere dil ve iş eğitimi vererek onların topluma adapte olmalarını ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamalarını sağlıyor." dedi.