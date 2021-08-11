Sığınmacılara tepki gösterilmişti! Ankara'da bıçaklı saldırının yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemi

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi’ndeki bir parkta yabancı uyruklu Y.A. ile Emirhan Y. ve Ali Yasin G. arasında dün akşam saatlerinde laf atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce Y.A., yanında taşıdığı bıçakla Emirhan Y. ve arkadaşı Ali Yasin G.’ye saldırdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yalçın’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Güler’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Y.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, incemeler devam ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayı protesto eden mahalleli ise gece saatlerinde olayın yaşandığı yere gidip tepki göstermişti. Polis ekipleri de bölgede olayların büyümemesi ve olumsuz bir durumun meydana gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

"HERKES SOKAĞA İNDİ"

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mehmet Çamluk, "Dün akşam baktık bir kalabalık var. Yabancı uyrukluların birisini bıçakladıkları söylendi. Olaylar başladı. Ardından birkaç tane polis arabası geldi. Ondan sonra burası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Herkes sokağa indi. Gençler sağa sola saldırıyordu. 'Sakin olun' dedik. Dükkanlardan birkaç tanesini kırdılar. Polisler gelip barikat kurdu. Olaylar gece üçe kadar devam etti. Parkta, 'Ne bakıyorsun?' meselesi olmuş. İki kişi bıçaklanmış. Bu olayın başlangıcında bizim vatandaşlar ailesiyle parkta otururken, yabancı uyruklu gençle tartışma çıkıyor. Tartışında itiş kalkış oluyor. Ondan sonra yabancı uyruklu genç de çekiyor bıçağı, vuruyor. Bir kişi hafif yaralanmış, bir kişi ağır yaralanmış” ifadelerini kullandı.

(İHA)

