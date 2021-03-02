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Sığınmacılara yönelik saldırılar korona tanımadı

02.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Sığınmacılara yönelik saldırılar korona tanımadı

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının damgasını vurduğu 2020 yılında sığınmacı ve ilticacılara yönelik bin 606 saldırı gerçekleşti.

Saldırıların önemli bölümünü aşırı sağcılar gerçekleştirdi.Almanya'da 2020 yılında sığınmacı ve ilticacılara yönelik bin 606 saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta yer alan geçici verilere göre saldırılarda 201 kişi yaralandı.

Sığınmacı yurtlarına gerçekleştirilen toplam 84 saldırıdan 79'unun faillerinin aşırı sağcı çevrelerden olduğu tespit edildi. Yardım kuruluşları ve gönüllü yardım çalışanlarına yönelik de 67 saldırı kayda geçti.

İstatistiklere şiddet eylemlerinin yanı sıra hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, mala zarar verme gibi vakalar da dahil ediliyor. 2019'da sığınmacı ve ilticacılara yönelik bin 620 saldırı kaydedilmişti.

Verileri Neue Osnabrücker Zeitung'a değerlendiren Sol Parti, geçici verilerin 2019'a göre hafif bir azalma gösterdiğini, ancak rakamların resmileşmesi ile saldırı sayısının 2019'un üstüne çıkılmasını beklediklerini bildirdi.

Jelpke: Koronaya rağmen devam ediyor

Almanya'da sığınmacı ve ilticacılara yönelik saldırıların 2 bin 545 vaka ile zirve noktasına ulaştığı 2016'dan sonra vaka sayısında yıllardır gerileme kaydediliyor. Sol Parti, bu durumun Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azalması ve giderek daha az kişinin sığınmacı yurtlarında barınmasından kaynaklandığına işaret etti.

Sol Parti'den Ulla Jelpke, saldırı sayısındaki gerilemeye rağmen rahatlamak için bir neden görmediğini belirterek Almanya'da ırkçılığın korona kısıtlamalarına rağmen devam ettiğini kaydetti. Jelpke, "Rakamlar, Almanya'da aşırı sağcı şiddetin ne denli kökleştiğini gösteriyor" diye konuştu.

epd/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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