Sığınmacıları tatil gemisi kurtardı

Akdeniz'de, Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında, batma tehlikesi olan bir botun içinde yer alan 33'ü çocuk 111 sığınmacı Marella Discovery adlı yolcu gemisi tarafından kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, kıyıdan 40 deniz mili açıkta seyreden ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların Kalamata limanına getirildiği bildirildi. Kurtarılan sığınmacıların uyrukları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Türkiye'den Batı Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılar için, "Balkan rotası" denen güzergahın kapatılmasından bu yana, çok sayıda sığınmacı, insan kaçakçılarının organize ettiği yasa dışı yollardan ve son derece tehlikeli olan deniz yolu ile Türkiye’den Yunanistan’a ve zaman zaman da doğrudan İtalya’ya ulaşmaya çalışıyor.

Afrikalıların rotası Libya'dan geçiyor

Sınır Tanımayan Doktorlar adlı insani yardım amaçlı sivil toplum örgütü, Akdeniz’deki sığınmacıları kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak için, SOS Mediterranee örgütüyle birlikte bölgeye yeni bir gemi göndereceklerini duyurdu. Açıklamada, acil durumlarda denizlerdeki petrol platformlarından 200 kişiye kadar insanın tahliyesi için tasarlanan ve 1986’dan beri bu yönde hizmet veren 69 metre uzunluğundaki Ocean Viking adlı bu gemiye, dört adet hızlı can kurtarma botunun da eşlik edeceği bildirildi. İçinde küçük çaplı bir de klinik barındıracak olan geminin Temmuz ayı sonunda hedeflenen bölgede faaliyetine başlaması bekleniyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee örgütlerinin daha önce Akdeniz’de sığınmacıları kurtarmak için kullandığı Aquarius adlı gemi geçen yıl, İtalya’nın baskısı ile bu faaliyetlerden çekilmek zorunda kalmıştı.

dpa / ET,BW

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