Sığınmacıların AB kapısında bekleyişi sürüyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sığınmacı, Maljevac Sınır Kapısı'na 100 metre uzaklıkta bekleyişini sürdürürken, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kendilerine tahsis edilen merkezlerde kalmayı reddeden sığınmacıların büyük çoğunluğu, AB üyesi olan Hırvatistan sınırına yakın bölgelerdeki Bihac ve Velika Kladusa gibi şehirlerde, açık alanlarda ve boş binalarda kalmayı tercih ediyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016 yılında Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan binlerce sığınmacı, yıl başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yönelmişti.

Sığınmacıların bir kısmı civardaki vatandaşların getirdiği yemek ve battaniyelerle karınlarını doyurup ısınmaya çalışırken, emniyet güçleri ise sığınmacıların kendilerine tahsis edilen merkezlere dönmesi konusunda ısrar ediyor.

Bosna Hersek Sınır Polisi Sözcüsü Sanela Dujkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maljevac Sınır Kapısı'nda gelen sığınmacı sayısının 400 civarında olduğunu söyledi.

Sığınmacıların Hırvatistan'a geçiş için gerekli evrakları olmadığını aktaran Dujkovic, bu kişilere geçiş izni verilmeyeceğini ifade etti.

